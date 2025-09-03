Πλεύρης: «Άπαξ και μπήκες παράνομα, μία επιλογή έχεις. Να γυρίσεις πίσω. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Όπως είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στα νομικά, δεν υπάρχει τυπικό και παράτυπο. Υπάρχει νόμιμο και παράνομο.

Πλεύρης: «Άπαξ και μπήκες παράνομα, μία επιλογή έχεις. Να γυρίσεις πίσω. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
Η κυρίαρχη ελληνική κοινή γνώμη θέλει μία μεταναστευτική πολιτική και πιο σκληρή και πιο αποτελεσματική τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής επί το νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, το οποίο και ψηφίστηκε «κατά πλειοψηφία».

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, «στα νομικά, δεν υπάρχει τυπικό και παράτυπο. Υπάρχει νόμιμο και παράνομο. Κάποιος λοιπόν, που μπαίνει παράνομα, διαπράττει ένα ποινικό αδίκημα που υπήρχε. Δεν το φέραμε σήμερα. Της παράνομου εισόδου. Που αναστέλλεται μέχρι να εξεταστεί το άσυλο του. Χαίρομαι», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης, «που είμαι ο υπουργός της κυβέρνησης που έρχεται και τυποποιεί ένα επιπλέον αδίκημα, αυτό της παράνομης παραμονής: Ότι όποιος, του οποίου έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, και έχει παραβιάσει τον ελληνικό νόμο, και έχει μπει παράνομα στην ελληνική επικράτεια και παραμένει παράνομα σε αυτή, θα έχει και διοικητική κράτηση και ηλεκτρονική επιτήρηση και ποινικές κυρώσεις.

Καταλαβαίνω, πρόσθεσε ο υπουργός, ότι οι φορείς του πεδίου δυσκολεύονται να το πουν αυτό. «Αλλά εμείς έχουμε να δώσουμε λογαριασμό στους Έλληνες πολίτες που θέλουν να προστατεύονται και θέλουνε να έχουμε και επιστροφές. Και χαίρομαι που είμαι υπουργός, που η κυβέρνηση μας καταργεί την "επταετία" (σ.σ. κατάργηση της δυνατότητας έκδοσης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόδειξη διαμονής στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη). Και δίνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι εσύ που μπήκες παράνομα ποτέ δεν θα νομιμοποιηθείς», είπε ο κ. Πλεύρης και συνέχισε: «Έχουμε μία πολύ απλή φιλοσοφία: Εάν βρεθείς εδώ και δικαιούσαι διεθνούς προστασίας θα πάρεις άσυλο. Εάν απορριφθεί το άσυλο σου, οι επιλογές σου είναι δύο. Ή θα πας φυλακή ή θα επιστρέψει στην πατρίδα σου. Η ελληνική πολιτεία δεν σε αποδέχεται, δεν είσαι ανεκτός. Άπαξ και μπήκες παράνομα, μία επιλογή έχεις, να γυρίσεις πίσω. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος», κατέληξε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

