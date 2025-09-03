Φρίκη σε σκάφος μεταναστών στην Ισπανία: Δεκάδες δολοφονήθηκαν - Τους κατηγόρησαν για μαγεία

Μαζικές δολοφονίες σε πλοίο που κατευθυνόταν προς τα Κανάρια Νησιά διαπράχθηκαν από παράνομους μετανάστες από την Αφρική. 72 άτομα δολοφονήθηκαν με την κατηγορία της μαγείας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το πλοίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μπλέχτηκε σε δίχτυα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ισπανία και έμεινε ακινητοποιημένο στη θάλασσα για δύο εβδομάδες. Μερικοί από τους νεαρούς επιβάτες αποφάσισαν να σκοτώσουν τους άλλους για να επιβιώσουν, καθώς δεν υπήρχαν αρκετές προμήθειες νερού και τροφίμων για όλους.

Συνωμότησαν μεταξύ τους και κατηγόρησαν τα θύματά τους για μαγεία.

Μόνο 248 από τους 320 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, περισσότεροι από 20 ύποπτοι για τους φόνους έχουν τοποθετηθεί σε κέντρα υποδοχής.

Οι ερευνητές της ισπανικής αστυνομίας εργάζονται για να ταυτοποιήσουν όλους τους μετανάστες που εμπλέκονται στη σφαγή στο σκάφος.