Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

«Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης, από τη νέα τραγωδία που γράφτηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα επί του ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο, με θύμα ένα 20χρονο κορίτσι.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 23:40, στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου, όταν η άτυχη Αρίνα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού κινείτο κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο όταν η 20χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα και μέσα στο σκοτάδι παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Υπήρξε μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινείτο πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει, αλλά δυστυχώς ήταν άτυχος ο επόμενος οδηγός, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Οι Αρχές ψάχνουν από μαρτυρίες να δουν τι ακριβώς προηγήθηκε της τραγωδίας. Προσπαθούν να βρουν πώς και γιατί η αδικοχαμένη Αρίνα βρέθηκε τέτοια ώρα εκεί να διασχίζει κάθετα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τον δρόμο και ερευνούν αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας και αναφέρουν ότι ενδεχομένως είχε προηγηθεί διαπληκτισμός και έτσι βρέθηκε να είναι εκεί, μόνη της με τα πόδια.

Η 20χρονη Αρίνα είναι το δεύτερο θύμα της ασφάλτου στην Κρήτη μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, καθώς την ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο έχασε και η 23χρονη Μαρία.