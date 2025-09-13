Βόλος: Αδίστακτοι απατεώνες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη και τους έριξε τα κοσμήματά της από το μπαλκόνι

Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες με το κόλπο του τροχαίου σε βάρος ηλικιωμένων

Newsbomb

Βόλος: Αδίστακτοι απατεώνες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη και τους έριξε τα κοσμήματά της από το μπαλκόνι
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης με το κόλπο του τροχαίου ατυχήματος έπεσε ακόμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, στον Βόλο με τους δράστες να της αποσπούν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Οι απατεώνες, σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, την κάλεσαν στο τηλέφωνο για να της πουν ότι η κόρη της είναι στο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο και εκείνη τρομοκρατημένη τους είπε πως θα καλέσει αμέσως τον γιο της.

“Και ο γιος σου εδω είναι, μαζί της” της απάντησε ο υποτιθέμενος γιατρός που της ζήτησε 20.000 ευρώ… για να σώσει το παιδί της.

Επιπλέον, ένας τρίτος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο τον αστυνομικό, προκειμένου να πείσουν την ηλικιωμένη να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε.

«Δεν έχω λεφτά, κοσμήματα έχω» είπε η ηλικιωμένη.

Της ζήτησαν την διεύθυνση του σπιτιού και ο «γιατρός» έστειλε ένα μέλος της συμμορίας για να πάρει τα κοσμήματα. Η ηλικιωμένη έβαλε όλα τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και τα πέταξε από το μπαλκόνι. Όταν μετά από λίγη ώρα την κάλεσε τυχαία η κόρη της στο τηλέφωνο αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα έπεσε θύματα απάτης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Κρήτη: Περίπου 200 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο ψάρι απόκοσμης ομορφιάς ξεβράζεται σε ακτή της Καλιφόρνια

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει» - Έτοιμος για κυρώσεις όταν η Ευρώπη κάνει το ίδιο

15:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 33χρονο αλλοδαπό για διακίνηση μεταναστών

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αδίστακτοι απατεώνες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη και τους έριξε τα κοσμήματά της από το μπαλκόνι

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το Καστελλόριζο επισκέφθηκε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις των τριών γυναικών του «Βασιλιά»

14:58LIFESTYLE

Νίκος Μάνεσης: Ο λόγος που σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις - «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζωγράφειο σχολείο: Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

14:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός Πελίστρι και Τετέ, μέσα Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Μετά τα προσβλητικά υπονοούμενα κατά της Ελλάδας ο Σενγκούν έκλεισε τα σχόλια

14:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επεκτείνεται και σε άλλες πολιτείες η ανάπτυξη της εθνοφρουράς - Σχέδιο Τραμπ για 1.000 στρατιώτες στη Λουιζιάνα

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτά και καραόκε

14:26LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώνεται η Γάζα: Πάνω από 250.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη - Ανακοίνωση των IDF

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητρότητα: Τι αλλάζει για τις εγκύους - Νέα ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

14:26LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

14:58LIFESTYLE

Νίκος Μάνεσης: Ο λόγος που σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις - «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις των τριών γυναικών του «Βασιλιά»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Κρήτη: Περίπου 200 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζωγράφειο σχολείο: Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

16:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ