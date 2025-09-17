Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

Κρατούμενος βρίσκεται πλέον ο 32χρονος που συνελήφθη την Δευτέρα (15/9) για σεξουαλική παρενόχληση κατά τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Ο 32χρονος αλλοδαπός παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, 14 και 17 ετών καθώς επίσης και μιας 58χρονη γυναίκα. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα ο 32χρονος ήταν ο δράστης εμπρησμού που σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στον Υμηττό, ενώ παλαιότερα είχε καταδικαστεί και για απόπειαρ ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρει, δηλώνει καταγωγή από τη Συρία, αν και σε άλλους ισχυρίζεται πως είναι Παλαιστίνιος.

Στη χώρα μας βρίσκεται από το 2024. Οι πράξεις του, ωστόσο, φανερώνουν ένα πρόσωπο αμετανόητο και επικίνδυνο: άλλοτε με μαχαίρια, άλλοτε με επιθέσεις σε γυναίκες και άλλοτε βάζοντας φωτιές, αποδεικνύει ότι αποτελεί διαρκή απειλή για την κοινωνία.

Οι τρεις σεξουαλικές επιθέσεις

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 32χρονος, περίπου στις 13:15 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) πλησίον του σταθμού του μετρό στο Αιγάλεω επιτέθηκε, αρχικά, στην 14χρονη ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στην 58χρονη.

Η 58χρονη μιλώντας στο Mega περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βίωσε: «Ήρθε από το πουθενά αυτός ο άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε σπάσει τον λαιμό μου, θα μπορούσε να μου είχε ρίξει μαχαιριά, οτιδήποτε», ανέφερε αρχικά, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Πήγα εγώ στο ΚΕΠ μαζί με την κόρη μου και μιλούσαμε, την κρατούσα αγκαζέ και μιλήσουμε, και ξαφνικά από το πουθενά, ούτε σκιά έβλεπα, τίποτα. Από το πουθενά νιώθω ένα τράνταγμα, μου πιάνουν το αριστερό το χέρι, μου είχε τυλίξει το δεξί του στον λαιμό και μου το έγειρε λίγο αριστερά και έβγαλε την ανάσα του στο αυτί μου. Έκανα εγώ την κίνηση που ένιωσα αυτήν την επίθεση και τον είδε η κόρη μου, φώναξε, φώναξα και εγώ, έφυγε».

Ακολούθως ο 32χρονος ακολούθησε την 17χρονη την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Όπως φαίνεται και από το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το ανήλικο κορίτσι έντρομο του φωνάζει να φύγει.

Η στιγμή που άντρας μπαίνει σε πυλωτή πολυκατοικίας και αυνανίζεται

Εκείνος ωστόσο απτόητος, μπαίνει στην πυλωτή και βάζει το χέρι του μέσα στο παντελόνι του. Τρέπεται τελικά σε φυγή μόνο όταν αντιλαμβάνεται πως η 17χρονη έχει καλέσει για βοήθεια τη μητέρα της.

«Περίμενα ότι το παιδί θα επιστρέψει από το σχολείο του. Ήταν με τις φίλες της και μετά χωρίστηκαν. Το παιδί επειδή προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην φωνάξει για να τον εξαγριώσει, γιατί αν τον εξαγριώσει μπορεί να τρέξει να της επιτεθεί ή να της κλείσει το στόμα. Δεν έχει καταλάβει την πρόθεσή του, τι θέλει να κάνει, αν θέλει να την κλέψει ή κάτι άλλο. Παράλληλα μου έχει χτυπήσει το κουδούνι και της έχω ανοίξει. Εκεί πάει αυτός να μπει μέσα και τρέχει να του κλείσει την πόρτα. Στην συνέχεια ξαναχτυπάει και λέει στο άλλο μου παιδί «να κατέβει η μαμά κάτω». Της ανοίγω, μπαίνει μέσα, και ακολουθεί αυτό που βλέπουμε στο βίντεο, κρύβεται αυτός στο παρκινγκ του χώρου», αποκάλυψε αρχικά η μητέρα της 17χρονης και συνέχισε:

«Στο πρώτο χτύπημα περιμένω ότι το παιδί θα ανέβει. Ξαναχτύπησε το κουδούνι και μου είπε η άλλη κόρη μου, «μαμά κατέβα γρήγορα κάτω είναι κάποιος». Δεν καταλάβαμε ότι το παιδί είναι σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Το παιδί μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα. Κατέβηκα κάτω και μου είπε το παιδί μου ότι είναι ένας ανώμαλος έξω. Βλέπω το παλικάρι που περνά από έξω από το σπίτι και νόμιζα ότι ήταν αυτός που επιτέθηκε στην κόρη μου και του απηύθυνα τον λόγο με ένταση. Μου έκανε νοήματα ότι μιλά με την αστυνομία και ότι ο κίνδυνος είναι μέσα στο σπίτι μου. Είδα τον δράστη να φεύγει απαθέστατος με αργό βήμα παρόλο που του φώναζα. Βγήκε και ο ανιψιός μου από το σπίτι μας, και μαζί με το παλικάρι τον ακινητοποίησαν. Η αστυνομία έφτασε άμεσα», συνέχισε.

Τελικά δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια συνελήφθη από Ομάδα ΔΙΑΣ. Εις βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση.

Είχε κατηγορηθεί για επίθεση με μαχαίρι στο παρελθόν

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση ενώ όπως προέκυψε ήταν παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι.

Συγκεκριμένα στις 11 Μαΐου ο 32χρονος είχε επιτεθεί και τραυματίσει με μαχαίρι στο χέρι έναν Σύρο στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Την επόμενη της επίθεσης, ο 32χρονος συνελήφθη εκ νέου έξω από το σπίτι του θύματος, πάλι με μαχαίρι και κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να δίνει το παρών κάθε μήνα στο Α.Τ Αγ. Παντελεήμονα.

Κατηγορείται και για εμπρησμούς

Όπως προέκυψε στη συνέχεια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο Ειδικός Ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο αλλοδαπός κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η σύλληψη είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τους τελευταίους τρεις μήνες. Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ.

Τέλος η ΔΑΕΕ ερευνά αν ο 32χρονος συμμετείχε και σε τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 32χρονος βάζει την φωτιά στον Υμηττό

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 32χρονος αλλοδαπός, να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, ενώ στο βάθος οι φλόγες φούντωσαν και απείλησαν το δάσος του Υμηττού.



Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με εναέρια και επίγεια μέσα, που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν άμεσα τον κίνδυνο.

