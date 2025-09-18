Αιγάλεω: «Είναι ο προφήτης από το Παγκράτι» - Γιατί η ΕΥΠ θεωρεί διαταραγμένο τον 32χρονο

Ουδεμία σχέση με την τρομοκρατία και τον ISIS έχει ο 32χρονος που δήλωνε μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης και συνελήφθη για επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω. Ο 32χρονος εξετάστηκε από την ΕΥΠ μετά τους ισχυρισμούς του ότι είναι μέλος του ISIS.

Ο 32χρονος είπε ότι «ένα μέλος του ISIS, ανώτερο στη βαθμίδα από εμένα, με έβαλε να βάζω φωτιές στην Ελλάδα». Μάλιστα, συμπλήρωνε ότι «μου έδινε 100 ευρώ για κάθε φωτιά».

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του έκαναν την ΕΥΠ να τον εξετάσει. Τότε, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 32χρονος που δεν είναι «χαρτογραφημένος» σε κάποια οργάνωση, ζητήθηκε να περιγράψει πως ήταν εξωτερικά (έστω) ο συγκεκριμένος άνθρωπος.

Τότε, ο 32χρονος που εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Αιγάλεω για επιθέσεις σε γυναίκες και είχε βάλει τις φωτιές στον Υμηττό, απάντησε: «Όχι, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω γιατί είναι ο προφήτης από το Παγκράτι». Οι Αρχές κρίνουν ως «διαταραγμένο τον 32χρονο και όχι ως μέλος του ISIS».

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν για το προφίλ του 32χρονου από τη Συρία τα εξής:

Παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο σε ένα ψυχολογικά ασταθές άτομο, ωστόσο, το γεγονός ότι πέρασε μέσω της Κω στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2024, ζήτησε άσυλο και για σχεδόν ενάμιση χρόνο κυκλοφορούσε ανεξέλεγκτα κάτω από τη μύτη των αρχών δημιουργεί ερωτήματα και υποψίες.

Δεν μπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα να πέρασε κάποια στιγμή από στρατόπεδα εκπαίδευσης του ISIS, όμως η σημερινή του εικονα δεν παραπέμπει σε μαχητή του Ισλαμικού Κράτους που ήρθε στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει, τρομοκρατικές επιθέσεις.

