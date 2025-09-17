Αιγάλεω: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του 32χρονου Σύρου - Είχε προσαχθεί 20 φορές

Εφιαλτικές στιγμές βίωσαν δύο ανήλικες και μία 58χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στο Αιγάλεω, όταν δέχθηκαν επίθεση από έναν 32χρονο Σύρο, ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν ο κατηγορούμενος πλησίασε μια 14χρονη κοντά στον σταθμό του Μετρό, την αγκάλιασε αιφνιδιαστικά και την έριξε στο έδαφος. Η μαθήτρια άρχισε να φωνάζει, με τον δράστη να τη φτύνει και να διαφεύγει.

Λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινό δρόμο, ο ίδιος άνδρας άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη γυναίκα, προκαλώντας τον τρόμο της.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb από την επίθεση:

Το «σερί» των επιθέσεων ολοκληρώθηκε με ένα ακόμη περιστατικό, αυτή τη φορά εις βάρος μιας 17χρονης, την οποία ακολούθησε μέχρι την πολυκατοικία της. Εκεί, μπήκε μαζί της στην είσοδο και προσπάθησε να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα.

Η άμεση κινητοποίηση πολιτών που είδαν τι συνέβαινε οδήγησε στην ταχεία σύλληψη του 32χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη, ενώ τα θύματα τον αναγνώρισαν τυπικά.

Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι το ποινικό του παρελθόν. Ο συγκεκριμένος άνδρας, που ζει ως άστεγος, είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ το όνομά του φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλες σοβαρές υποθέσεις, όπως εμπρησμούς και επιθέσεις.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης που είχε προσαχθεί 20 φορές κατά το παρελθόν είχε δηλώσεις στις Αρχές τουλάχιστον τέσσερις με πέντε διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε περάσει στην Ελλάδα με βάρκα από την Κω και απέκτησε άδεια παραμονής ως πρόσφυγας πολέμου.

Διαβάστε επίσης