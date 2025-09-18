Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω
Αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών
Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε στο Αυτόφωρο η δίκη του 32χρονου Σύρου ή Παλαιστίνιου για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.
Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.
Αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.
