Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε στο Αυτόφωρο η δίκη του 32χρονου Σύρου ή Παλαιστίνιου για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.

Αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών.

