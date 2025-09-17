Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον 32χρονο Σύρο που παρενόχλησε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω

Μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Σύρος που παρενόχλησε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω είχε ποινικό παρελθόν, το υπουργείο Μετανάστευσης έδωσε εντολή να επανεξεταστεί το άσυλό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, το μήνυμα του Θάνου Πλεύρη ήταν ξεκάθαρο, «άσυλο και έγκλημα δεν πάνε μαζί», γι’ αυτό και θα εξεταστεί ξανά το καθεστώς διεθνούς προστασίας του 32χρονου, ο οποίος άλλοτε δηλώνει Παλαιστίνιος και άλλοτε Σύρος.

Τι σημαίνει η ανάκληση ασύλου για τον 32χρονο Σύρο

Αυτό σημαίνει πως πέρα από τις ποινικές επιπτώσεις των σοβαρών αδικημάτων που διέπραξε, ακόμα σε βαθμό κακουργήματος, όπως είναι ο εμπρησμός, θα παραπεμφθεί σε επιτροπή της Υπηρεσίας Ασύλου, όπου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση ανάκλησης του ασύλου που του είχε χορηγηθεί, με την αιτιολογία πως αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Μάλιστα, μετά την έκτιση της ποινής για τα αδικήματα, αναμένεται να εκδοθεί και η απόφαση ανάκλησης του ασύλου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στον αλλοδαπό είχε δoθεί άσυλο τον Μάιο του 2024, όταν εισήλθε παράνομα στην Κω και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.