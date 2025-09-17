Μεταναστευτικό: Τα αίτια των αυξημένων ροών αναζητά η κυβέρνηση

Περισσότεροι από 1000 είναι οι μετανάστες στην Αγιά Χανίων αυτή την περίοδο

Περισσότεροι από 1000 είναι οι μετανάστες που παραμένουν στον χώρο φιλοξενίας στην Αγιά, στα Χανιά της Κρήτης, όπου το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκαν συμπλοκές με κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης.

Ενώ στην κυβέρνηση αναζητούν τις πιθανές αιτίες πίσω από τις νέες αυξημένες ροές μεταναστών από την Αφρική προς τη Γαύδο και την Κρήτη, η κατάσταση γίνεται και πάλι εκρηκτική.

Το βράδυ της Τρίτης, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγιά Χανίων. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η διανομή του βραδινού γεύματος, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο καβγάς εξελίχθηκε σε εκτεταμένες συμπλοκές, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνικό συγκρούσεων.

Η ένταση αποδόθηκε στην άφιξη νέων ομάδων μεταναστών σε έναν ήδη υπερπλήρη χώρο, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από όσους βρίσκονταν εκεί αρκετές ημέρες. Καθώς υπήρχε κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης, ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., αφού οι ελάχιστοι λιμενικοί δεν μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Στο σημείο, πράγματι, έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία ύστερα από αρκετές ώρες κατάφερε να επαναφέρει την τάξη.

Τις αιτίες αύξησης των μεταναστευτικών ροών αναζητά η κυβέρνηση

Η απότομη αύξηση μεταναστευτικών ροών προς Κρήτη και Γαύδο προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση. Οι αιτίες αποδίδονται σε γεωπολιτικές πιέσεις, όπως η εργαλειοποίηση των ροών λόγω ενεργειακών εξελίξεων, αλλά και στον πόλεμο στο Σουδάν. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα κυκλώματα διακινητών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας την Τρίτη στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάζει αν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο ή αν σχετίζεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε χθες ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος», αναφερόμενος στην επιχείρηση επιτήρησης της θαλάσσιας ζώνης στα νότια της Κρήτης.

