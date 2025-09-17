Χανιά: Μεγάλη ένταση και συμπλοκές στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά

Αναστάτωση και σοβαρές συμπλοκές επικράτησαν το βράδυ της Τρίτης (16/09) στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά των Χανίων, όταν η διανομή του βραδινού φαγητού έγινε αφορμή για άγριο καυγά μεταξύ των φιλοξενούμενων. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά και απείλησε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη, με τον χώρο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Η ένταση πυροδοτήθηκε από την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών, οι οποίοι προστεθήκαν σε έναν ήδη υπερφορτωμένο χώρο, κάτι που οδήγησε σε αντιδράσεις από τους φιλοξενούμενους που βρίσκονταν εκεί για αρκετές ημέρες.

Η σύρραξη αναμενόταν να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η άμεση επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας για να αποτραπούν τα χειρότερα. Οι λιγοστοί λιμενικοί δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν την κατάσταση και οι Αρχές έστειλαν ισχυρή αστυνομική δύναμη για να καταστείλουν τη βία. Ισχυρή αστυνομική δύναμη κατέφθασε στο σημείο και κατάφεραν, έπειτα από αρκετές ώρες έντασης, να αποκαταστήσουν προσωρινά την τάξη.

Ωστόσο, η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας παρέμεινε στον χώρο μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ οι φόβοι για περαιτέρω επεισόδια δεν είχαν εκλείψει. Η εικόνα της νύχτας, με μία κατάσταση που είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, φανερώνει τις οξυμένες πιέσεις στις ήδη ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Η αναχώρηση 166 ατόμων το ίδιο βράδυ, σε μία αποτυχημένη προσπάθεια αποσυμφόρησης του χώρου, φανερώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η υπερφόρτωση, οι ανύπαρκτες υποδομές και η έλλειψη προγραμματισμού για την αποδοτική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνθέτουν έναν «εκρηκτικό» συνδυασμό που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των φιλοξενούμενων, αλλά και τη συνολική εικόνα της τοπικής κοινωνίας.

