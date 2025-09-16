Γαύδος: «Η βάρκα κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

«Δεν υπήρχαν ούτε παιδιά ούτε γυναίκες στη βάρκα, αν υπήρχε έστω και ένας θα τους αφήναμε να κατέβουν για να τους βοηθήσουμε, δεν θα τους λέγαμε να πάνε στο λιμάνι», λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος 

Βάσω Ασμανίδου

Η στιγμή που η βάρκα με τουλάχιστον 50 μετανάστες φτάνει στην παραλία στη Γαύδο 

Μπορεί όσοι είδαν το βίντεο με τους μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο να θεώρησαν ότι οι λουόμενοι διώχνουν τη βάρκα, όμως ο λουόμενος που το τράβηξε, δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr, βρέθηκε με την παρέα του το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γαύδο. Ήταν η πρώτη του φορά στο νησί και δεν περίμενε όσα θα συνέβαιναν.

«Ήμασταν με τα σκάφη νότια της Γαύδου, είδαμε τη βάρκα σε μια παραλία, κάποιοι από αυτούς είχαν κατέβει και έκαναν προσευχή. Είχαν γονατίσει στην παραλία», περιγράφει ο λουόμενος για να προσθέσει: «Φύγαμε εμείς από εκεί και τους αφήσαμε. Πήγαμε στην άλλη παραλία με την καφετέρια. Θέλαμε να στήσουμε τις σκηνές, ώσπου εμφανίστηκε και άλλη βάρκα».

Το ρολόι, όπως περιγράφει ο λουόμενος, έδειχνε περίπου 14:00. Οι νέοι ήθελαν να στήσουν τις σκηνές τους στην παραλία, ώσπου - όπως λέει ο ίδιος - εμφανίστηκε η βάρκα, στην οποία επέβαιναν περίπου 50 μετανάστες. «Δεν υπήρχαν ούτε γυναίκες ούτε παιδιά. Ήταν μόνο άνδρες. Τους φωνάξαμε "go to the port, go to the port. Τους λέγαμε να πάνε στο λιμάνι. Οι ίδιοι θέλησαν να φύγουν από το Σαρακήνικο αλλά είχε κολλήσει η βάρκα στην άμμο. Τους βοηθήσαμε να ξεκολλήσει η βάρκα και να πλεύσει προς το λιμάνι Καραβέ όπου και έφτασε τελικά», σημειώνει ο νεαρός.

Μάλιστα, εκεί υπήρχε και πλοίο της Frontex. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μετανάστες έχουν φύγει από τη Γαύδο και βρίσκονται στο κέντρο κράτησης στην Αγυιά. «Υπάρχουν τώρα 239 άτομα εδώ. Η κατάσταση είναι έκρυθμη», περιγράφει στο Newsbomb.gr η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη. «Υπάρχουν διαρκώς εντάσεις. Κοιμούνται στα πατώματα όλοι μαζί. Τσακώνονται για ένα πιάτο φαγητό. Μπορεί να έχουμε κλοπές αλλά μέχρι τώρα η ένταση είναι μικρή», συνεχίζει η ίδια.

Πάντως, όταν φεύγουν από το κέντρο κράτησης στην Αγυιά Χανίων μεταφέρονται στη Μαλακάσα, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, να διαμηνύει ότι το θέμα με το μεταναστευτικό θα λυθεί άμεσα.

