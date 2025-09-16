Γαύδος: Βυθίστηκε λέμβος με μετανάστες – Τους διέσωσε ψαράς με το καΐκι του

Μία ακόμη τραγωδία λίγο έλειψε να είχαμε το πρωί στην Γαύδο όταν φουσκωτή λέμβος που επέβαιναν 30 μετανάστες βυθίστηκε με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν στα παγωμένα νερά του Λιβυκού Πελάγους.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό, ενώ στο σημείο που βυθίστηκε η λέμβος έσπευσε για βοήθεια ένας ψαράς από την Γαύδο με το καΐκι του. Στην λέμβο μεταξύ των 30 μεταναστών ήταν 4 γυναίκες και 2 παιδιά.

Η συμβολή του ψαρά στην διάσωση των μεταναστών ήταν καίρια καθώς περισυνέλλεξε τα 25 από τα 30 άτομα που είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι άλλοι 5 κατάφεραν να βγουν κολυμπώντας σε απόκρημνη ακτή κοντά στην παραλία Τρυπητή και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Ο ψαράς μετέφερε με το καΐκι του τους 25 μετανάστες στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, όπου μαζί με τους 100 που βγήκαν χθες με άλλη λέμβο στο νησί, επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κρήτη, προκειμένου να μεταφερθούν κι αυτοί στην Αγυιά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

