Σχεδόν 1.000 μετανάστες σε τέσσερις ημέρες σε Γαύδο και Κρήτη - Πού θα μεταφερθούν

Η Κρήτη έχει μετατραπεί πλέον σε βασική πύλη εισόδου μεταναστών στη χώρα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 έχουν φτάσει στο νησί πάνω από 12.000 άτομα, σε σύνολο περίπου 27.000 αφίξεων πανελλαδικά.

Από το βράδυ της Δευτέρας (16/09) ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση αποσυμφόρησης του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, με τα πρώτα 200 άτομα να μεταφέρονται σε δομή της ενδοχώρας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, συνολικά 600 μετανάστες θα μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες σε κλειστές δομές φιλοξενίας και κέντρα κράτησης στην ηπειρωτική χώρα, κατόπιν της απόφασης της διυπουργικής σύσκεψης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Μάλιστα σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, βασικός στόχος είναι μέσα σε τρεις μέρες να έχουν φύγει όλοι από την Αγυιά.

Αφίξεις από Γαύδο και νότια Κρήτη

Την ίδια ώρα όμως, οι νέες αφίξεις σημειώνονται στα ελληνικά ύδατα. Μέχρι και το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να φτάσουν στην Αγυιά 130 άτομα από τη Γαύδο. Πρόκειται για 100 που αφίχθησαν την Δευτέρα στο νησί (μεταξύ τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά) και άλλοι 30 που έφτασαν σήμερα με βάρκα σε δυσπρόσιτη παραλία στα Βατσιανά.

Παράλληλα, το ίδιο βράδυ αναμένεται να αναχωρήσουν με πλοίο της γραμμής άλλοι 200 μετανάστες από το Σουδάν με προορισμό τη Μαλακάσα.

Ο απολογισμός αφίξεων

Μόνο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες (13–16 Σεπτεμβρίου), στη Γαύδο και τα νότια παράλια της Κρήτης έχουν φτάσει 976 μετανάστες:

646 στη Γαύδο

στη Γαύδο 330 στα νότια παράλια της Κρήτης

Ενδεικτικά, την Κυριακή καταγράφηκαν περισσότερες από 570 αφίξεις σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, με τις λέμβους να μεταφέρουν από 33 έως 166 άτομα η καθεμία. Επιπλέον, σημειώθηκαν αφίξεις χωρίς την παρουσία του Λιμενικού ή της Frontex, όπως στην παραλία Χρυσόστομος όπου εντοπίστηκαν 39 άτομα.

Την Τρίτη τα ξημερώματα, άλλη μια βάρκα με 100 άτομα έφτασε στην παραλία Τρυπητή, ενώ το Λιμενικό διέσωσε, 69 άτομα νότια της Γαύδου και 40 άτομα λίγο νωρίτερα στην ίδια περιοχή.

Συνολικά, μόνο σε αυτό το 24ωρο καταγράφηκαν 209 νέες αφίξεις, αριθμός που αντισταθμίζει ακριβώς τους 200 που είχαν αναχωρήσει την προηγούμενη νύχτα από την Αγυιά.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο χώρος φιλοξενίας στην Αγυιά θα έχει αδειάσει.

