Σχεδόν 1.000 μετανάστες σε τέσσερις ημέρες σε Γαύδο και Κρήτη - Πού θα μεταφερθούν

Επιχείρηση αποσυμφόρησης στην Αγυιά Χανίων - Νέες αφίξεις αντισταθμίζουν τις αποχωρήσεις

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σχεδόν 1.000 μετανάστες σε τέσσερις ημέρες σε Γαύδο και Κρήτη - Πού θα μεταφερθούν
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κρήτη έχει μετατραπεί πλέον σε βασική πύλη εισόδου μεταναστών στη χώρα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 έχουν φτάσει στο νησί πάνω από 12.000 άτομα, σε σύνολο περίπου 27.000 αφίξεων πανελλαδικά.

Από το βράδυ της Δευτέρας (16/09) ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση αποσυμφόρησης του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, με τα πρώτα 200 άτομα να μεταφέρονται σε δομή της ενδοχώρας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, συνολικά 600 μετανάστες θα μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες σε κλειστές δομές φιλοξενίας και κέντρα κράτησης στην ηπειρωτική χώρα, κατόπιν της απόφασης της διυπουργικής σύσκεψης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Μάλιστα σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, βασικός στόχος είναι μέσα σε τρεις μέρες να έχουν φύγει όλοι από την Αγυιά.

Αφίξεις από Γαύδο και νότια Κρήτη

Την ίδια ώρα όμως, οι νέες αφίξεις σημειώνονται στα ελληνικά ύδατα. Μέχρι και το βράδυ της Τρίτης αναμένεται να φτάσουν στην Αγυιά 130 άτομα από τη Γαύδο. Πρόκειται για 100 που αφίχθησαν την Δευτέρα στο νησί (μεταξύ τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά) και άλλοι 30 που έφτασαν σήμερα με βάρκα σε δυσπρόσιτη παραλία στα Βατσιανά.

Παράλληλα, το ίδιο βράδυ αναμένεται να αναχωρήσουν με πλοίο της γραμμής άλλοι 200 μετανάστες από το Σουδάν με προορισμό τη Μαλακάσα.

Ο απολογισμός αφίξεων

Μόνο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες (13–16 Σεπτεμβρίου), στη Γαύδο και τα νότια παράλια της Κρήτης έχουν φτάσει 976 μετανάστες:

  • 646 στη Γαύδο
  • 330 στα νότια παράλια της Κρήτης

Ενδεικτικά, την Κυριακή καταγράφηκαν περισσότερες από 570 αφίξεις σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, με τις λέμβους να μεταφέρουν από 33 έως 166 άτομα η καθεμία. Επιπλέον, σημειώθηκαν αφίξεις χωρίς την παρουσία του Λιμενικού ή της Frontex, όπως στην παραλία Χρυσόστομος όπου εντοπίστηκαν 39 άτομα.

Την Τρίτη τα ξημερώματα, άλλη μια βάρκα με 100 άτομα έφτασε στην παραλία Τρυπητή, ενώ το Λιμενικό διέσωσε, 69 άτομα νότια της Γαύδου και 40 άτομα λίγο νωρίτερα στην ίδια περιοχή.

Συνολικά, μόνο σε αυτό το 24ωρο καταγράφηκαν 209 νέες αφίξεις, αριθμός που αντισταθμίζει ακριβώς τους 200 που είχαν αναχωρήσει την προηγούμενη νύχτα από την Αγυιά.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο χώρος φιλοξενίας στην Αγυιά θα έχει αδειάσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη

17:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Να έχουμε νοοτροπία νικητή, ανταγωνιστική η Πάφος» - Οι δηλώσεις Μεντιλίμπαρ, Πασχαλάκη

17:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Vooeeton: Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα τραγούδια

17:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ - Ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στον Χατζηνικολάου

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ήταν ο καλύτερος - Τον θεωρούσα σπουδαίο»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Βυθίστηκε λέμβος με μετανάστες – Τους διέσωσε ψαράς με το καΐκι του

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Λευκός καπνός» για το TikTok - Κατέληξαν σε συμφωνία με την Κίνα

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδρύεται Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών - Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της BlackRock

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Χειροπέδες σε μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας με πάνω από 8 κιλά ηρωίνης

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σάκοτα για το «χτίσιμο» της νέας ΑΕΚ: «Όταν κάνεις καλή πορεία οι παίκτες κοστίζουν παραπάνω, τα νούμερα έχουν ξεφύγει»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Επιταχύνουμε τις αλλαγές για να πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η τραγωδία με το χαμό του γιου του από καρκίνο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νέο σοβαρό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου – Στη ΜΕΘ του Ρίου 50χρονος με εγκεφαλίτιδα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 89 του - Ο βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός θρύλος, απεβίωσε στο σπίτι του στη Γιούτα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ