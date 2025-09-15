Γαύδος: Νέα καραβιά με 40 μετανάστες - Στα όρια τα κέντρα κράτησης - Συναγερμός στις Αρχές

Σε πρωτοφανή πίεση βρίσκονται Κρήτη και Γαύδος, καθώς μέσα σε τρεις ημέρες έχουν φτάσει στα νησιά πάνω από 900 μετανάστες, επιβαρύνοντας τις ήδη περιορισμένες υποδομές φιλοξενίας.

Το βράδυ της Δευτέρας λίγο μετά τις 21:00, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από παραπλέον πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ήπιες, με άνεμο βόρειο 4 μποφόρ.

Συνολικά, στη Γαύδο έχουν φτάσει περίπου 577 άτομα, ενώ στα νότια παράλια της Κρήτης υπολογίζεται ότι έχουν αφιχθεί 330 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έχουν φτάσει στα δύο νησιά είναι 907 μετανάστες.

Ανησυχητική αύξηση ροών τις τελευταίες ημέρες

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις πρώτες αφίξεις του Αυγούστου, όταν εκατοντάδες μετανάστες είχαν καταφτάσει στη νότια Κρήτη μέσα σε λίγες ημέρες, οι ροές είχαν σχεδόν μηδενιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση επανέρχεται, με δεκάδες λέμβους να φτάνουν στη Γαύδο και στα νότια παράλια της Κρήτης.

Το μεσημέρι της Κυριακής, στην παραλία Χρυσόστομος, τρία χιλιόμετρα ανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν 39 άτομα, χωρίς να είναι γνωστή η αφετηρία τους. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν χωρίς την παρέμβαση της Frontex ή του Λιμενικού.

Μόνο την Κυριακή σημειώθηκαν τέσσερις αποβιβάσεις στη Γαύδο, με πρώτη λέμβο 144 ατόμων και άλλες τρεις με 60, 65 και 33 επιβαίνοντες αντίστοιχα, ενώ νωρίς το πρωί 38 άτομα διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Γαύδου από σκάφος του Λιμενικού. Επίσης, 71 μετανάστες περισυνελέγησαν νότια της Γαύδου από τη Frontex και οδηγήθηκαν στη Χώρα Σφακίων, ενώ άλλοι 166 επιβαίνοντες σε δύο φουσκωτές λέμβους μεταφέρθηκαν με ασφάλεια είτε στη Γαύδο είτε στη Χώρα Σφακίων. Συνολικά, μόνο την Κυριακή, οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 570 άτομα, ενώ από το Σάββατο συνολικά υπερβαίνουν τα 800.

Την Παρασκευή καταγράφηκαν ακόμη αρκετές αφίξεις, μεταξύ των οποίων 73 άτομα, κυρίως άνδρες από Αίγυπτο και Σουδάν, ενώ ακολούθησαν άλλες λέμβοι με 56, 61 και 59 επιβαίνοντες, οι οποίοι διασώθηκαν με τη βοήθεια της Frontex, του Λιμενικού και εμπορικών πλοίων. Λίγο πιο ανατολικά, 42 άνδρες εντοπίστηκαν σε ξύλινο σκάφος με μηχανική βλάβη και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση χτυπά τον κώδωνα του κινδύνου καθώς όπως λένε το νησί αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς λείπουν επαρκείς προμήθειες.

Σύμφωνα με τοπικές Αρχές από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, ο Δήμος Χανίων έχει δαπανήσει 830.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως κύριος φορέας υποδοχής μεταναστών, παρά την αλληλεγγύη προς μικρότερους δήμους.

Διαβάστε επίσης