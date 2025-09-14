Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Τέσσερις λέμβοι εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου

Σε διαρκή συναγερμό βρίσκεται το λιμενικό από τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09), καθώς τέσσερις νέες λέμβοι με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν να πλέουν ανοιχτά της Γαύδου.

Ο συνολικός αριθμός όσων περισυνελέγησαν υπολογίζεται σε περισσότερους από 300 ανθρώπους μόνο για σήμερα, σύμφωνα με το Cretalive.

Η Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, θυμίζει νησί σε...πολιορκία, με τις παραλίες της – από την Τρυπητή μέχρι την Καρεβέ και την Κεφαλή – να γεμίζουν ξαφνικά από εκατοντάδες μετανάστες.

