Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Τέσσερις λέμβοι εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου
Ο συνολικός αριθμός όσων περισυνελέγησαν υπολογίζεται σε περισσότερους από 300 ανθρώπους μόνο για σήμερα
Σε διαρκή συναγερμό βρίσκεται το λιμενικό από τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09), καθώς τέσσερις νέες λέμβοι με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν να πλέουν ανοιχτά της Γαύδου.
Ο συνολικός αριθμός όσων περισυνελέγησαν υπολογίζεται σε περισσότερους από 300 ανθρώπους μόνο για σήμερα, σύμφωνα με το Cretalive.
Η Γαύδος, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, θυμίζει νησί σε...πολιορκία, με τις παραλίες της – από την Τρυπητή μέχρι την Καρεβέ και την Κεφαλή – να γεμίζουν ξαφνικά από εκατοντάδες μετανάστες.
