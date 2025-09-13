Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

Τριάντα έξι ακόμη μετανάστες αναμένονται το απόγευμα του Σαββάτου στο εκθεσιακό κέντρο Αγυιάς στα Χανιά, όπου ήδη μέσα σε ένα 24ωρο έφτασαν ακόμα 196 άτομα από χθες Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, oι νεοαφιχθέντες, έρχονται να προστεθούν σε 342 εξαθλιωμένους πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στα Χανιά εδώ και έναν μήνα, καθώς η Κυβέρνηση αυστηροοποίησε τη νομοθεσία για όσους φτάνουν στην χώρα από την Β. Αφρική, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει την εφαρμογή της. Είναι η πρώτη φορά που στον χώρο φιλοξενούνται άνθρωποι για περισσότερες από 3-4 μέρες μέσα σε συνθήκες πρόχειρα διαμορφωμένες ως λύση ανάγκης. Στρώματα στο πάτωμα, χώρος ενιαίος χωρίς χωρίσματα, απουσία κλιματισμού, δύο κοινόχρηστα ντουζ, μία τουαλέτα για 70- 80 άτομα.

Στο μεταξύ η έξαρση του σταφυλόκοκκου που παρατηρείται δημιουργεί μία συνθήκη εξαιρετικά επικίνδυνη ενώ η κατάσταση είναι τεταμένη με καθημερινούς καυγάδες. Μεταξύ των μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στην Αγιά για έναν μήνα είναι και πρόσφυγες από το Σουδάν, των οποίων έχει ανασταλεί από την ελληνική κυβέρνηση η δυνατότητα αίτησης ασύλου με ένα αμφιλεγόμενο μέτρο τον περασμένο Ιούλιο για να σταματήσει τις ροές.

Καταρρέουν οι Λιμενικοί – Φοβούνται για μαζική εξέγερση

Η Ένωση Λιμενικών με επιστολή της στην ηγεσία του σώματα και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου καταγγέλλουν επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες.

«Η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές. (…) Έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας. Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με την μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον τριάντα (30) στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να καταρρέουν σωματικά και ψυχικά και να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και τους φόβους τους με τους διαπληκτισμούς και τις εντάσεις που εξελίσσεται καθημερινά στον προσωρινό χώρο φύλαξης της Αγυιάς.

Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο 1 στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη;

Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που ήταν εξαρχής αδύνατο να αποτραπεί.

Οι κρατούμενοι συχνά προχωρούν σε απεργίες πείνας, μαζικές διαμαρτυρίες, διαπληκτισμούς και επιθέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι χωρίς καμία προστασία και καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες

Η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχόμενα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή, ενώ προβλέπει και την άμεση παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την άμεση μεταγωγή τους σε κλειστή δομή, κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να επιτηρεί διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος, ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση.

Δεν αντέχουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τις καριέρες μας κορόνα – γράμματα.

Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύουν με προσχηματικές λύσεις και ψεύτικες υποσχέσεις.

Η Αγυιά έχει γίνει παγίδα για τα στελέχη μας

Ζητάμε άμεσα και κατηγορηματικά:

Να μας απαντήσει η Ηγεσία μας: Σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατουμένων, πώς ακριβώς θα τους σταματήσουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί Να αποσαφηνιστεί αν οι ρόλοι που μας έχουν επιβληθεί (τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς) είναι υποχρεώσεις στελεχών Α.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή αν έχουμε μετατραπεί αυθαίρετα σε «πολυεργαλεία» χωρίς καμία θεσμική κάλυψη. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας, προτού θρηνήσουμε θύματα. Να εφαρμοστεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές από την ΕΛ.ΑΣ. Να υπάρξει άμεση και συσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στη διαχείριση της κρίσης».

Δήμος Χανίων: «Τα όρια όλων δοκιμάζονται»

Η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του δήμου Χανίων μιλώντας στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, σημειώνει ότι «η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παραιτέρω και από ανθρωπιστικής και από υγειονομικής πλευράς. Τα όρια όλων έχουν φτάσει στα άκρα. Έχουμε εξοντωθεί».

Στο μεταξύ, τα έξοδα για τη σίτιση και τη συντήρηση του χώρου είναι μεγάλα και επιβαρύνουν τον Δήμο Χανίων, χωρίς οικονομική στήριξη από το υπουργείο που εισπράττει τα σχετικά κονδύλια από την Ε.Ε. «Από τις 16 Ιουνίου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου έχουμε ξοδέψει 260.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στις 350.000 ευρώ που είχαμε καταβάλει τους προηγούμενους μήνες. Ο προϋπολογισμός του δήμου δεν μπορεί να αντέξει αυτή την οικονομική επιβάρυνση» σημειώνει η κ. Ζερβουδάκη.

Την ίδια ώρα η πρόγνωση του καιρού για έναν ζεστό Οκτώβριο προκαλεί ανησυχία. «Φοβόμαστε ότι η καλοκαιρία θα φέρει περισσότερες αφίξεις και δεν θα προλάβουμε να καθαρίσουμε τον χώρο και να τον απολυμάνουμε», προσθέτει η αντιδήμαρχος.

Αποχώρησε ο Ερυθρός Σταυρός

Την ίδια ώρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού από σήμερα σταματούν -μέχρι νεωτέρας- να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Όπως επιβεβαίωσε στο zarpanews.gr o πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού στα Χανιά Στέλιος Καλαϊτζάκης, η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού ματαιώνεται, μέχρι νεωτέρας: «Ρίχνουμε τους εθελοντές μας στην φωτιά, αλλά όχι να καούν» προσθέτει.

