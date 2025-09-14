Νέο μπαράζ μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη: Πάνω από 275 άτομα διασώθηκαν στη Γαύδο

Κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή.

Το απόγευμα της Κυριακής, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε δύο λέμβους με 166 μετανάστες επιβαίνοντες. Από αυτούς, οι 49 μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο νησί της Γαύδου, ενώ οι υπόλοιποι 117 οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί είχαν προηγηθεί δύο ακόμη μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε πρώτη φάση, πλοίο της FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Σφακίων. Λίγο πριν, περιπολικό του Λιμενικού Σώματος είχε διασώσει επίσης 38 άτομα από σκάφος νοτιοδυτικά του νησιού.

Συνολικά, μέσα σε λίγες ώρες, περισσότερα από 275 άτομα διασώθηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου, αναδεικνύοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών στο νότιο Αιγαίο.

