Λονδίνο: 150.000 διαδήλωσαν κατά του μεταναστευτικού - Βία και 26 τραυματίες αστυνομικοί

Η συμμετοχή στην πορεία και συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Τόμι Ρόμπινσον ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των διοργανωτών

Newsbomb

Λονδίνο: 150.000 διαδήλωσαν κατά του μεταναστευτικού - Βία και 26 τραυματίες αστυνομικοί

Χιλιάδες διαδηλωτές παρευρέθηκαν στην πορεία και τη συγκέντρωση που ηγήθηκε ο Τόμι Ρόμπινσον, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.  (AP Photo/Joanna Chan)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έως και 150.000 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών που διοργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον στο Λονδίνο το Σάββατο, με την υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας να καταδικάζει τους διαδηλωτές που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Η Shabana Mahmood υποσχέθηκε ότι όποιος διαπιστωθεί ότι συμμετείχε σε εγκληματική δραστηριότητα θα «αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος των ποινών που προβλέπονται από το νόμο», καθώς η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον 25 άτομα συνελήφθησαν και 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά.

Διαδηλωτές που συμμετείχαν στη συγκέντρωση «Unite the Kingdom» (Ενώστε το Βασίλειο) συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρατώντας σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, σύμφωνα με το Sky News.

Στη συγκέντρωση ακούστηκαν μια σειρά ομιλιών, μεταξύ των οποίων και αυτή του Ρόμπινσον, ο οποίος χαρακτήρισε την πορεία ως τη «μεγαλύτερη εκδήλωση ελευθερίας του λόγου» στην ιστορία της Βρετανίας.

Η αστυνομία εκτίμησε ότι μεταξύ 110.000 και 150.000 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση, υπερβαίνοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των διοργανωτών.

Πραγματοποιήθηκε επίσης μια αντιρατσιστική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 5.000 ακτιβιστές, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται στο Whitehall και στο Trafalgar Square, και τους αστυνομικούς να τους χωρίζουν.

«Απαράδεκτη» βία

Ο βοηθός επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ματ Τουίστ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν «σημαντική επιθετικότητα» από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση «Unite the Kingdom».

«Η βία που αντιμετώπισαν ήταν εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε.

«Είκοσι έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά – μεταξύ των τραυματισμών περιλαμβάνονται σπασμένα δόντια, πιθανό κάταγμα στη μύτη, διάσειση και τραυματισμός στο κεφάλι».

Άτομα έχουν συλληφθεί για μια σειρά αδικημάτων, όπως συμπλοκή, βίαιες ταραχές, επιθέσεις και πρόκληση ζημιών.

Η υπουργός Εσωτερικών, Shabana Mahmood, δήλωσε στο X: «Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες για αυτό το έθνος. Ευχαριστώ την αστυνομία που εργάστηκε σκληρά για να διασφαλίσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής διαμαρτυρίας ήταν ειρηνικό. Καταδικάζω όμως όσους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Όποιος συμμετέχει σε εγκληματική δραστηριότητα θα αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος των ποινών».

Το αδιαχώρητο στο Whitehall

Η αστυνομία δήλωσε ότι το πλήθος των υποστηρικτών του Ρόμπινσον ήταν πολύ μεγάλο για να χωρέσει στο Whitehall και ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν η αστυνομία προσπάθησε να τους εμποδίσει να περικυκλώσουν τους αντιδιαδηλωτές και να εισέλθουν στην περιοχή από διαφορετικές διαδρομές.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Όταν οι αστυνομικοί επενέβησαν για να τους σταματήσουν, αντιμετώπισαν απαράδεκτη βία. Τους επιτέθηκαν με κλωτσιές και γροθιές. Πέταξαν μπουκάλια, φωτοβολίδες και άλλα βλήματα».

Οι αστυνομικοί συνέχισαν να αντιμετωπίζουν επιθετικές ενέργειες σε πολλά σημεία, ιδίως στο βόρειο τμήμα του Whitehall, καθώς προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια ασφαλή οδό διαφυγής για όσους είχαν συμμετάσχει στην αντιδιαδήλωση.

Οι υποστηρικτές του Ρόμπινσον έριξαν βλήματα στους αντιδιαδηλωτές, καθώς χιλιάδες άτομα και από τις δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπα στο Whitehall, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μια σειρά από άλογα της αστυνομίας στάθηκε απέναντι από ένα πλήθος που κυμάτιζε σημαίες της Βρετανίας και, σε κάποιο σημείο, ένα γυάλινο μπουκάλι φάνηκε να χτυπά ένα από τα άλογα, προκαλώντας τόσο το ζώο όσο και τον αναβάτη του να παραπατήσουν προς τα πίσω.

Αιφνιδιαστική εμφάνιση Έλον Μασκ

Ο Ρόμπινσον μετέδωσε ζωντανά τη συγκέντρωση στο X, με το κοινό να φτάνει τα 2,9 εκατομμύρια θεατές το Σάββατο το απόγευμα.

Κάνοντας μια έκπληξη, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης ζητώντας «αλλαγή κυβέρνησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν μπορείτε – δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όποτε είναι οι επόμενες εκλογές, είναι πολύς καιρός», είπε ο Μασκ στο πλήθος. «Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διεξαχθούν νέες εκλογές».

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια Katie Hopkins μίλησε επίσης, αφού νωρίτερα εμφανίστηκε μαζί με τους Ρόμπινσον, Lawrence Fox και Ant Middleton στην πρώτη γραμμή της πορείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 150.000 διαδήλωσαν κατά του μεταναστευτικού - Βία, συλλήψεις και 26 τραυματίες αστυνομικοί - Βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία 1η Οκτωβρίου - Τι ισχύει με την απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του - Με εθνικό πρόσημο τα μέτρα της ΔΕΘ - Αυξάνεται το εισόδημα στα ελληνικά νοικοκυριά

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Για το «πράσινο» αήττητο και το «κιτρινόμαυρο» απόλυτο

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γκρέτα Γκάρμπο: Από τη φτώχεια στα φώτα του Χόλιγουντ και τα ταξίδια με τον Αριστοτέλη Ωνάση

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδέες οργάνωσης για το μαθητικό δωμάτιο

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Σε σοκ η μικρή πόλη που μεγάλωσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον - «Πόσο κοντά είμαι σε κάποιον άλλο που θα μπορούσε να είναι έτσι;»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Απόλυτη προσφορά* γνωριμίας που…καθηλώνει από τη Novibet!

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Κερκ: Ο διεμφυλικός συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον ίσως «δείχνει» το κίνητρο

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

09:47ΕΛΛΑΔΑ

14 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας - Η ανάρτηση Δένδια

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

09:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άρχισαν τα μαγικά» στον Ολυμπιακό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τα Φάρσαλα

09:15TRAVEL

Πελοπόννησος: Ο τόπος που συνδυάζει ιστορία, γαστρονομία και περιπέτεια

09:12ΝΑΥΤΙΛΙΑ

«Πρωταγωνιστής» η Ελλάδα στη γυναικεία ναυτική απασχόληση - Τι αποκαλύπτουν διεθνείς έρευνες

09:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στη σφυροβολία η Σκαρβέλη

09:02WHAT THE FACT

Τραμ στην Αυστρία διαγωνίστηκαν σε δοκιμασίες κέρλινγκ και... μπόουλινγκ - Χιλιάδες επισκέπτες στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών τραμ - Βίντεο

09:01LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και γιατί νηστεύουμε το λάδι - Το θαύμα που ταυτίστηκε με την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

09:01LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γκρέτα Γκάρμπο: Από τη φτώχεια στα φώτα του Χόλιγουντ και τα ταξίδια με τον Αριστοτέλη Ωνάση

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Κερκ: Ο διεμφυλικός συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον ίσως «δείχνει» το κίνητρο

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του - Με εθνικό πρόσημο τα μέτρα της ΔΕΘ - Αυξάνεται το εισόδημα στα ελληνικά νοικοκυριά

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία 1η Οκτωβρίου - Τι ισχύει με την απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας έξω από γνωστό ξενοδοχείο - Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Tyler Robinson: Έκαναν πλάκα οι φίλοι του στα social media - «Παιδιά ο σωσίας μου ήταν»

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ