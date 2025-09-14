Λονδίνο: 150.000 διαδήλωσαν κατά του μεταναστευτικού - Βία και 26 τραυματίες αστυνομικοί

Χιλιάδες διαδηλωτές παρευρέθηκαν στην πορεία και τη συγκέντρωση που ηγήθηκε ο Τόμι Ρόμπινσον, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Joanna Chan)

Έως και 150.000 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών που διοργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον στο Λονδίνο το Σάββατο, με την υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας να καταδικάζει τους διαδηλωτές που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Η Shabana Mahmood υποσχέθηκε ότι όποιος διαπιστωθεί ότι συμμετείχε σε εγκληματική δραστηριότητα θα «αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος των ποινών που προβλέπονται από το νόμο», καθώς η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον 25 άτομα συνελήφθησαν και 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά.

Διαδηλωτές που συμμετείχαν στη συγκέντρωση «Unite the Kingdom» (Ενώστε το Βασίλειο) συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρατώντας σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, σύμφωνα με το Sky News.

Στη συγκέντρωση ακούστηκαν μια σειρά ομιλιών, μεταξύ των οποίων και αυτή του Ρόμπινσον, ο οποίος χαρακτήρισε την πορεία ως τη «μεγαλύτερη εκδήλωση ελευθερίας του λόγου» στην ιστορία της Βρετανίας.

Η αστυνομία εκτίμησε ότι μεταξύ 110.000 και 150.000 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση, υπερβαίνοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των διοργανωτών.

Πραγματοποιήθηκε επίσης μια αντιρατσιστική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 5.000 ακτιβιστές, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται στο Whitehall και στο Trafalgar Square, και τους αστυνομικούς να τους χωρίζουν.

«Απαράδεκτη» βία

Ο βοηθός επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ματ Τουίστ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν «σημαντική επιθετικότητα» από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση «Unite the Kingdom».

«Η βία που αντιμετώπισαν ήταν εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε.

«Είκοσι έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά – μεταξύ των τραυματισμών περιλαμβάνονται σπασμένα δόντια, πιθανό κάταγμα στη μύτη, διάσειση και τραυματισμός στο κεφάλι».

Άτομα έχουν συλληφθεί για μια σειρά αδικημάτων, όπως συμπλοκή, βίαιες ταραχές, επιθέσεις και πρόκληση ζημιών.

Η υπουργός Εσωτερικών, Shabana Mahmood, δήλωσε στο X: «Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία είναι θεμελιώδες για αυτό το έθνος. Ευχαριστώ την αστυνομία που εργάστηκε σκληρά για να διασφαλίσει ότι το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής διαμαρτυρίας ήταν ειρηνικό. Καταδικάζω όμως όσους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Όποιος συμμετέχει σε εγκληματική δραστηριότητα θα αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος των ποινών».

Το αδιαχώρητο στο Whitehall

Η αστυνομία δήλωσε ότι το πλήθος των υποστηρικτών του Ρόμπινσον ήταν πολύ μεγάλο για να χωρέσει στο Whitehall και ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις όταν η αστυνομία προσπάθησε να τους εμποδίσει να περικυκλώσουν τους αντιδιαδηλωτές και να εισέλθουν στην περιοχή από διαφορετικές διαδρομές.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Όταν οι αστυνομικοί επενέβησαν για να τους σταματήσουν, αντιμετώπισαν απαράδεκτη βία. Τους επιτέθηκαν με κλωτσιές και γροθιές. Πέταξαν μπουκάλια, φωτοβολίδες και άλλα βλήματα».

Οι αστυνομικοί συνέχισαν να αντιμετωπίζουν επιθετικές ενέργειες σε πολλά σημεία, ιδίως στο βόρειο τμήμα του Whitehall, καθώς προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια ασφαλή οδό διαφυγής για όσους είχαν συμμετάσχει στην αντιδιαδήλωση.

Οι υποστηρικτές του Ρόμπινσον έριξαν βλήματα στους αντιδιαδηλωτές, καθώς χιλιάδες άτομα και από τις δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπα στο Whitehall, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μια σειρά από άλογα της αστυνομίας στάθηκε απέναντι από ένα πλήθος που κυμάτιζε σημαίες της Βρετανίας και, σε κάποιο σημείο, ένα γυάλινο μπουκάλι φάνηκε να χτυπά ένα από τα άλογα, προκαλώντας τόσο το ζώο όσο και τον αναβάτη του να παραπατήσουν προς τα πίσω.

Αιφνιδιαστική εμφάνιση Έλον Μασκ

Ο Ρόμπινσον μετέδωσε ζωντανά τη συγκέντρωση στο X, με το κοινό να φτάνει τα 2,9 εκατομμύρια θεατές το Σάββατο το απόγευμα.

Κάνοντας μια έκπληξη, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης ζητώντας «αλλαγή κυβέρνησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν μπορείτε – δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια, ή όποτε είναι οι επόμενες εκλογές, είναι πολύς καιρός», είπε ο Μασκ στο πλήθος. «Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διεξαχθούν νέες εκλογές».

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια Katie Hopkins μίλησε επίσης, αφού νωρίτερα εμφανίστηκε μαζί με τους Ρόμπινσον, Lawrence Fox και Ant Middleton στην πρώτη γραμμή της πορείας.

