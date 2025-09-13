«Αστακός» το Λονδίνο: Διαδηλώσεις για μεταναστευτικό και Τσάρλι Κερκ

Η πορεία «ενώστε το βασίλειο», με επικεφαλής τον Τόμι Ρόμπινσον, αναμένεται να διογκωθεί εξαιτίας της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ

«Αστακός» το Λονδίνο: Διαδηλώσεις για μεταναστευτικό και Τσάρλι Κερκ

Στιγμιότυπο από τη διαδήλωση «Unite the Kingdom»

Η αστυνομία του Λονδίνου προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές κατά των μεταναστών καταφθάνουν σήμερα στην πόλη για μια πορεία με την ονομασία «ενώστε το βασίλειο», με επικεφαλής τον Τόμι Ρόμπινσον, ακτιβιστή κατά του μεταναστευτικού.

Η μητροπολιτική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει 1.600 αστυνομικούς, καθώς οι υποστηρικτές του Ρόμπινσον και οι αντιδιαδηλωτές κατά του ρατσισμού διοργανώνουν αντίπαλες συγκεντρώσεις.

Η πορεία που διοργανώθηκε από τον Ρόμπινσον, ακτιβιστή κατά του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τη Daily Mail, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Stephen Yaxley-Lennon, ξεκίνησε από την οδό Stamford κοντά στη γέφυρα Waterloo του Λονδίνου και κατευθύνθηκε προς το νότιο άκρο του Whitehall, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση.

Μια αντιδιαδήλωση που οργανώθηκε από την ομάδα «Stand Up To Racism» («Σταθείτε ενάντια στον ρατσισμό») αναμένεται να συγκεντρωθεί στην άλλη άκρη του Whitehall, τον κύριο δρόμο προς το κοινοβούλιο.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί ντυμένοι με σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αγγλίας στην πορεία «Unite the Kingdom», η οποία αναμένεται να θρηνήσει τον Τσάρλι Κερκ, τον αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή που σκοτώθηκε την Τετάρτη ενώ έδινε ομιλία σε ένα πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

Σίγουρα θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί εκτενώς από τους ομιλητές στη συγκέντρωση, με φωτογραφίες του Κερκ και σημαίες με το πρόσωπό του να κρατούνται από ορισμένους διαδηλωτές.

Μεταξύ των προγραμματισμένων ομιλητών είναι οι ακροδεξιοί πολιτικοί Eric Zemmour από τη Γαλλία και Petr Bystron από το κόμμα Alternative for Germany (AfD). Αναμένονται επίσης η σχολιάστρια Katie Hopkins και ο αμφιλεγόμενος Καναδός ψυχολόγος Jordan Peterson.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθούν φράγματα για να δημιουργηθεί χώρος μεταξύ των δύο ομάδων. Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ζωντανή αναγνώριση προσώπου για τη σημερινή διαδήλωση, η οποία χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στο Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ.

Ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα αναπτυχθούν περισσότεροι από 1.600 αστυνομικοί σε όλο το Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων 500 που θα μεταφερθούν από άλλες αστυνομικές δυνάμεις.

