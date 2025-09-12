Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν, νάρκωσαν και βίασαν 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια

Επί 3 μέρες η 12χρονη έζησε έναν εφιάλτη στα χέρια των αδίστακτων ανδρών και κατάφερε να ξεφύγει πηφώντας από το παράθυρο

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν, νάρκωσαν και βίασαν 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια
Πριν από έναν χρόνο, τρεις Σλοβάκοι άρπαξαν από το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ μία 12χρονη μαθήτρια, την οποίο στη συνέχεια νάρκωσαν και βίασαν.

Η φρίκη του παιδιού αναβίωσε στο δικαστήριο με τους τρεις να καταδικάζονται σε ποινή κάθειρξης συνολικά 53 ετών.

Ο 26χρονος Κέβιν Χόρβαθ και ο 38χρονος Ιβάν Τούρτακ, και οι δύο από το Ντόβερ του Κεντ, εντόπισαν τη νεαρή, στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ της πόλης.

Αφού την παρέσυραν στο αυτοκίνητο του 26χρονου, τη βίασαν και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο διαμέρισμα του Τούρτακ, όπου βρισκόταν ο τρίτος κατηγορούμενος και ξάδερφός του Χόρβαθ, ο 27χρονος Έρνεστ Γκουνάρ Τζούνιορ.

Αργότερα τη μετέφεραν σε ένα τροχόσπιτο του 27χρονου, όπου η μικρή έζησε έναν τριήμερο εφάλτη με κοκτέιλ ναρκωτικών, όπως κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, αμφεταμίνη και κάνναβη, και υπέστη επανειλημμένες σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς.

Στο κορίτσι δόθηκε ένα διάλειμμα μόνο όταν η διεστραμμένη τριάδα την έβγαλε έξω δημόσια και της είπε ότι θα την σκότωναν αν προσπαθούσε να μιλήσει σε κάποιον ή να το σκάσει.

Το τηλέφωνό της είχε κλαπεί και αργότερα βρέθηκε στο αυτοκίνητο του Χόρβαθ, ενώ ο Τούρτακ την φωτογράφισε γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα.

Το τρίο την βιντεοσκόπησε επίσης ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών που της είχαν χορηγήσει.

Η νεαρή κατάφερε να ξεφύγει από αυτά, αφού ξύπνησε και πήδηξε από ένα παράθυρο.

Βρέθηκε από την αστυνομία στο Ντόβερ στις 13 Αυγούστου, αλλά ήταν τόσο τραυματισμένη που αρχικά δεν μπορούσε να πει στους αστυνομικούς τι της είχε συμβεί, κάτι που εξομολογήθηκε στη μητέρα της, μόλις ξανασυνάντησε τους γονείς της.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον Χόρβαθ και τον Τούρτακ εντοπίζοντας το αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάστηκε το κορίτσι, ενώ ο Γκουνάρ συνελήφθη τρεις ημέρες αργότερα στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τη χώρα.

Σήμερα, στο Δικαστήριο του Στέμματος του Καντέρμπουρι, ο Γκουνάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξης, ενώ ο Χόρβαθ και ο Τούρτακ καταδικάστηκαν σε 17 χρόνια ο καθένας.

Τους επιβλήθηκαν επ' αόριστον περιοριστικά μέτρα που τους απαγορεύουν να επικοινωνήσουν με το θύμα τους και θα υπόκεινται σε εντολές σεξουαλικών παραβατών κατά την αποφυλάκισή τους.

Σε μια δήλωση που διαβάστηκε κατά τη σημερινή ανακοίνωση της ποινής, το κορίτσι είπε: «Βλέπω συνέχεια εφιάλτες, εφιάλτες για αυτό που μου έκαναν».

«Εφιάλτες γι' αυτούς. Εφιάλτες για το ότι τους ξαναείδα. Φαίνονται τόσο αληθινοί. Δεν θέλω να ξανακοιμηθώ.»

«Νιώθω ότι δεν μπορώ να μιλήσω σε κανέναν γι' αυτούς. Νιώθω ότι αν το έκανα, τότε αυτοί οι άντρες θα ήταν ακόμα περισσότερο στο μυαλό μου».

«Δεν νιώθω πια σαν το ίδιο κορίτσι. Θέλω απλώς να είμαι ξανά αυτή. Ελπίζω να γίνω ξανά αυτή.»

Το κορίτσι είπε σήμερα στο δικαστήριο ότι έχει χάσει τους φίλους της και φοβάται να βγει έξω, ενώ νιώθει άβολα κοντά σε αγνώστους.

Περιγράφοντας πώς προσπαθεί ό,τι καλύτερο μπορεί για να ξεχάσει τις αηδιαστικές πράξεις , είπε: «Θέλω να νιώσω ξανά φυσιολογική και να μπορώ να βρίσκομαι ξανά κοντά σε άλλους ανθρώπους της ηλικίας μου».

Μετά τις καταδίκες, η μητέρα του θύματος μίλησε ανοιχτά για τη δοκιμασία της κόρης της και είπε ότι εξακολουθεί να έχει νυχτερινούς τρόμους και δεν μπορεί να κοιμηθεί μόνη της.

