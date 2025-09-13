Βρετανία: Ιμάμης κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια στο τζαμί - Τα φιλιά ήταν «ένδειξη σεβασμού»

Σε 10ετή ποινή κάθειρξης καταδικάστηκε ένας ιμάμης για σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών μέσα στο τζαμί, το οποίο στεγαζόταν στην κουζίνα μιας πρώην παμπ στο Τσάταμ του Κεντ.

Ο Qari Sher Mohammad, 61 ετών, φίλησε τέσσερα κορίτσια στα χείλη και άγγιξε το στήθος τους κάτω από τα ρούχα τους σε μια κουζίνα σε μια παμπ που μετατράπηκε σε τέμενος στο Chatham, Kent.

Στις καταθέσεις του, στο Δικαστήριο του Καντέρμπουρι τα κορίτσια, που δεν κατονομάστηκαν για την προστασία της ταυτότητάς του, έδωσαν ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τα όσα πέρασαν.

Ένα από τα θύματά του, είπε ότι της είχε πει ότι τα φιλιά στα χείλη ήταν ένδειξη "σεβασμού", ενώ ένα άλλο υποστήριξε πως φοβάται ότι θα πάει στη κόλαση, εξαιτίας αυτού που έκανε.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ξεχώριζε τα θύματά του για "επιπλέον προσοχή" αγκαλιάζοντάς τα, αγγίζοντάς τα κάτω από τα ρούχα και φιλώντας τα στα χείλη και στο λαιμό.

Μία θυμήθηκε ότι ο Μοχάμεντ της έλεγε ότι τις βοηθούσε να "αναπτυχθούν" σωματικά όταν τους χούφτωνε το στήθος.



Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 17 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων διαφορετικών κοριτσιών που χρονολογούνται από το 2014.

Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, ο Mohammad αρνήθηκε τα αδικήματα, παραδέχθηκε ωστόσο ότι φιλούσε τα μέτωπα και τα χέρια τους στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτασμών.

Ο δρόμος για τη σύλληψή του άνοιξε όταν ένα από τα θυματά του που είχε κάνει καταγγελία το 2018, επέστρεψε στην αστυνομία ως ενήλικη πλέον δηλώνοντας πως υποστηρίζει τη δίωξη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον της.

