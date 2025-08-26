Ο Γογλοθάς της Ζόρα: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Μασκ

Ένα θύμα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης παρακάλεσε τον Έλον Μασκ να σταματήσει την ανάρτηση συνδέσμων που προσφέρουν εικόνες από την κακοποίησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Είναι εξοργιστικό να ακούω ότι η κακοποίηση που δέχομαι - και η κακοποίηση τόσων άλλων - εξακολουθεί να διαδίδεται και να εμπορευματοποιείται εδώ», λέει η «Ζόρα» (δεν είναι το πραγματικό της όνομα) που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. «Κάθε φορά που κάποιος κοινοποιεί υλικό κακοποίησης παιδιών, τροφοδοτεί την αρχική, φρικτή κακοποίηση».

Από την πλευρά του, το X δηλώνει ότι έχει «μηδενική ανοχή σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» και ότι στέκεται απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται παιδιά. Κάτι τέτοιο εξακολουθεί να είναι «υψηλή προτεραιότητα».

Το BBC βρήκε φωτογραφίες της Ζόρα ενώ ερευνούσε το παγκόσμιο εμπόριο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο εκτιμάται από το Childlight, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ασφάλειας Παιδιών, ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια.

Το υλικό βρισκόταν ανάμεσα σε μια κρυφή συλλογή χιλιάδων παρόμοιων φωτογραφιών και βίντεο που προσφέρονταν προς πώληση σε έναν λογαριασμό Χ. Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τον έμπορο μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και αυτό οδήγησε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που συνδεόταν με ένα άτομο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Η Ζόρα κακοποιήθηκε από μέλος της οικογένειάς της

Η Ζόρα κακοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα μέλος της οικογένειάς της. Μια συλλογή εικόνων με την κακοποίησή της έχει γίνει διαβόητη μεταξύ των παιδεραστών που συλλέγουν και εμπορεύονται τέτοιο περιεχόμενο. Πολλά άλλα θύματα αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση, καθώς εικόνες κακοποίησης συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα.

Η Ζόρα είναι εξοργισμένη που το εμπόριο εξακολουθεί να… μοιράζεται. «Το σώμα μου δεν είναι εμπόρευμα. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι», λέει. «Αυτοί που διανέμουν αυτό το υλικό δεν είναι παθητικοί θεατές, είναι συνεργοί».

Παρακολούθηση του λογαριασμού X

Εικόνες από την κακοποίηση της Ζόρα ήταν αρχικά διαθέσιμες μόνο στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) , αλλά τώρα πρέπει να ζήσει με την πραγματικότητα ότι οι σύνδεσμοι προωθούνται ανοιχτά στο X. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να απαλλαγούν από παράνομο περιεχόμενο, αλλά η κλίμακα του προβλήματος είναι τεράστια.

Πέρυσι, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) των ΗΠΑ έλαβε περισσότερες από 20 εκατομμύρια αναφορές από εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με περιστατικά υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) - παράνομες εικόνες και βίντεο στις πλατφόρμες τους. Το NCMEC επιχειρεί να εντοπίσει θύματα και δράστες και στη συνέχεια επικοινωνεί με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Χιλιάδες οι παράνομοι λογαριασμοί - Άφθονο το αρρωστημένο υλικό

Μέλος της ομάδας Anonymous, η οποία προσπαθεί να καταπολεμήσει το εμπόριο εικόνων κακοποίησης παιδιών στο X, ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση είναι πιο άσχημη από ποτέ.

Το εν λόγω μέλος μίλησε για έναν λογαριασμό στο X, ο οποίος έφερε ως φωτογραφία ένα avatar ενός πραγματικού παιδιού γυρισμένο πλάτη. Αν και φαινομενικά δεν υπήρχε κάτι παράνομο, το υπόλοιπο περιεχόμενο καθιστούσε σαφές ότι ο κάτοχος πουλούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπήρχε ένας σύνδεσμος προς έναν λογαριασμό στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο έμπορος φαινόταν να έχει έδρα την Ινδονησία και προσέφερε «πακέτα VIP», συλλογές εικόνων και βίντεο κακοποίησης προς πώληση σε παιδεραστές σε όλο τον κόσμο.

Ο ακτιβιστής προσπαθούσε να αναφέρει τους πολλαπλούς λογαριασμούς αυτού του trader στο X, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν από τα συστήματα εποπτείας της πλατφόρμας. Αλλά κάθε φορά που αφαιρούνταν ένας λογαριασμός, είπε ότι ένας άλλος, νέος τον αντικαθιστούσε.

Υλικό με κακοποίηση και βιασμό παιδιών αλλά και... βρεφών

Ο έμπορος φαινόταν να επιβλέπει περισσότερους από 100 σχεδόν πανομοιότυπους λογαριασμούς. Ο ακτιβιστής είπε ότι όταν επικοινώνησε απευθείας με τον έμπορο μέσω Telegram, ο έμπορος απάντησε λέγοντας ότι είχε χιλιάδες βίντεο και εικόνες προς πώληση, στα οποία «πρωταγωνιστούσαν» παιδιά ηλικίας 7-12 ετών αλλά μέχρι και μωρά. Τα περισσότερα είχαν υποστεί βιασμό.

Ο έμπορος παρείχε συνδέσμους με δείγματα του αρρωστημένου υλικού, τα οποία ο ακτιβιστής μήτε άνοιξε μήτε είδε ποτέ. Αντ' αυτού, επικοινώνησε με ειδικούς από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία του Παιδιού (CCCP), οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου και έχουν νόμιμη άδεια να βλέπουν τέτοιο περιεχόμενο.

Ανάμεσα στα αρχεία υπήρχαν και εικόνες της Ζόρα. Ο κακοποιητής της στις ΗΠΑ διώχθηκε και φυλακίστηκε πριν από πολλά χρόνια, αλλά στο μεταξύ το υλικό της κακοποίησής της είχε κοινοποιηθεί και πωληθεί σε όλο τον κόσμο.

Η Ζόρα μας είπε: «Προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσω το παρελθόν μου και να μην το αφήσω να καθορίσει το μέλλον μου, αλλά οι δράστες και οι stalkers εξακολουθούν να βρίσκουν έναν τρόπο να βλέπουν αυτή τη βρωμιά».

Καθώς μεγάλωνε, οι stalkers ανακάλυψαν την ταυτότητα της Zora. Επικοινώνησαν μαζί της μέσω διαδικτύου και την απείλησαν. Η ίδια υποστήριξε πως αισθάνεται θύμα εκφοβισμού για ένα έγκλημα που της στέρησε την παιδική της ηλικία.

Η επιχείρηση για την εύρεση του εμπόρου

Για να εντοπιστεί ο έμπορος που πουλούσε φωτογραφίες της Ζόρα, οι ακτιβιστές υποδύθηκαν τον αγοραστή. Ο έμπορος έστειλε τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό πληρωμών, και τα δύο με το ίδιο όνομα που προφίλ του.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε ένας άνδρας με το ίδιο όνομα με αυτό που αναφέρεται στους λογαριασμούς, σε μια διεύθυνση στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ινδονησίας, Τζακάρτα.

Όταν μέλος της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC τον επισκέφθηκε και του εξέθεσε τα στοιχεία, ο ίδιος… σοκαρίστηκε και ισχυρίστηκε πως «Δεν ξέρω τίποτα για όλα όσα μου λέτε».

Ο άνδρας επιβεβαίωσε ότι ένας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ήταν δικός του και δήλωσε ότι δημιουργήθηκε για μία μόνο συναλλαγή που σχετίζεται με στεγαστικό δάνειο. Είπε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό έκτοτε και ότι θα επικοινωνούσε με την τράπεζά του για να μάθει τι είχε συμβεί. Αρνήθηκε ότι γνώριζε τον άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή τις μεταφορές χρημάτων.

Η στάση του Έλον Μασκ και η έκκληση της Ζόρα

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ήταν η «κορυφαία προτεραιότητά» του όταν ανέλαβε το X, τότε γνωστό ως Twitter, το 2022.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης γενικά, όχι μόνο το X, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα για να αποτρέψουν τους εγκληματίες από επανειλημμένες δημοσιεύσεις με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Lloyd Richardson από το CCCP.

Η Ζόρα έκλεισε το μήνυμά μας προς τον Έλον Μασκ λέγοντας πως: «Η κακομεταχείρισή μας κοινοποιείται, ανταλλάσσεται και πωλείται στην εφαρμογή που έχετε στην κατοχή σας. Αν θα ενεργούσατε χωρίς δισταγμό για να προστατεύσετε τα δικά σας παιδιά, σας παρακαλώ να κάνετε το ίδιο και για τους υπόλοιπους από εμάς. Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα».

*Με πληροφορίες από BBC

