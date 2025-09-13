Ο Μασκ κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση: «Η χώρα καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση»

Ο Έλον Μασκ άσκησε σφοδρή κριτική στη βρετανική κυβέρνηση για την «ταχέως αυξανόμενη διάβρωση» της χώρας λόγω των μεταναστευτικών ροών στη χώρα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας Unite the Kingdom, στο Λονδίνο, με δεκάδες χιλιάδες κόσμου να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ακτιβιστή κατά των μεταναστών και της ισλαμοποίησης, Τόμι Ρόμπινσον.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στους διαδηλωτές, ο ιδρυτής της Tesla ανέφερε: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι όμορφο στο να είσαι Βρετανός. Αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ, είναι η καταστροφή της Βρετανίας. Αρχικά ήταν μία αργή διάβρωση, αλλά τώρα είναι μία ταχέως αυξανόμενη διάβρωση λόγω της μαζικής ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

Ο Μασκ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αποτυχία να προστατεύσει αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που υφίστανται ομαδικούς βιασμούς». «Απίστευτο ότι η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της, κάτι που είναι θεμελιώδες καθήκον της», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «υπάρχει πραγματικός κίνδυνος βιασμού και δολοφονίας, καθώς και καταστροφής της χώρας και διάλυσης ολόκληρου του τρόπου ζωής. Αν δεν ήσασταν υπό μαζική επίθεση, οι άνθρωποι θα ασχολούνταν με τις δουλειές τους και θα ζούσαν τη ζωή τους. Αλλά δυστυχώς, όταν η μάχη έρχεται σε εσάς, δεν έχετε άλλη επιλογή», επεσήμανε ακόμη.

Αναφερόμενος στο Brexit, υποστήριξε ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν «καλή απόφαση», αλλά επεσήμανε ότι η χώρα «παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με την Ένωση».

«Όταν υπάρχει υπερβολική κυβέρνηση, ρύθμιση και καταπίεση, καταπνίγεται η ελευθερία των ανθρώπων να δοκιμάσουν νέες και σπουδαίες ιδέες. Η Βρετανία ήταν μία χώρα που έκανε εκπληκτικά πράγματα, μερικά από τα πλέον τολμηρά σε ολόκληρο τον πλανήτη και αυτό είναι δυνατό και στο μέλλον. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε αυτή την τεράστια καταπιεστική γραφειοκρατία και μία κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για τον λαό της», τόνισε.

Επίσης, επανέλαβε ότι απαιτείται «διάλυση του κοινοβουλίου» και «αλλαγή κυβέρνησης». «Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διεξαχθούν νέες εκλογές».

Μετά τα σχόλια του Μασκ, ο Τόμι Ρόμπινσον παρενέβη και είπε: «Όχι μόνο είμαστε σε μάχη αυτή τη στιγμή, αλλά προχωράμε χάρη στην ελευθερία του λόγου για την οποία αγωνίζεται, για εμάς, ο Έλον».

Αμέσως μετά τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και το πλήθος κοντά στη γέφυρα του Westminster. Οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με «σημαντική επιθετικότητα» και προσπάθησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να παραβιάσουν τις γραμμές τους και να φτάσουν στους διαδηλωτές, οι οποίοι φαινόταν να είναι περικυκλωμένοι.