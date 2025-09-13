Ο Μασκ κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση: «Η χώρα καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση»

Ο δισεκατομμυριούχος τόνισε ότι απαιτείται «διάλυση του κοινοβουλίου» και «αλλαγή κυβέρνησης» στο Ηνωμένο Βασίλειο

Newsbomb

Ο Μασκ κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση: «Η χώρα καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση»
GETTY.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλον Μασκ άσκησε σφοδρή κριτική στη βρετανική κυβέρνηση για την «ταχέως αυξανόμενη διάβρωση» της χώρας λόγω των μεταναστευτικών ροών στη χώρα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας Unite the Kingdom, στο Λονδίνο, με δεκάδες χιλιάδες κόσμου να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του ακτιβιστή κατά των μεταναστών και της ισλαμοποίησης, Τόμι Ρόμπινσον.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στους διαδηλωτές, ο ιδρυτής της Tesla ανέφερε: «Νομίζω ότι υπάρχει κάτι όμορφο στο να είσαι Βρετανός. Αυτό που βλέπω να συμβαίνει εδώ, είναι η καταστροφή της Βρετανίας. Αρχικά ήταν μία αργή διάβρωση, αλλά τώρα είναι μία ταχέως αυξανόμενη διάβρωση λόγω της μαζικής ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

Ο Μασκ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αποτυχία να προστατεύσει αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που υφίστανται ομαδικούς βιασμούς». «Απίστευτο ότι η κυβέρνηση απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της, κάτι που είναι θεμελιώδες καθήκον της», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «υπάρχει πραγματικός κίνδυνος βιασμού και δολοφονίας, καθώς και καταστροφής της χώρας και διάλυσης ολόκληρου του τρόπου ζωής. Αν δεν ήσασταν υπό μαζική επίθεση, οι άνθρωποι θα ασχολούνταν με τις δουλειές τους και θα ζούσαν τη ζωή τους. Αλλά δυστυχώς, όταν η μάχη έρχεται σε εσάς, δεν έχετε άλλη επιλογή», επεσήμανε ακόμη.

Αναφερόμενος στο Brexit, υποστήριξε ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν «καλή απόφαση», αλλά επεσήμανε ότι η χώρα «παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με την Ένωση».

«Όταν υπάρχει υπερβολική κυβέρνηση, ρύθμιση και καταπίεση, καταπνίγεται η ελευθερία των ανθρώπων να δοκιμάσουν νέες και σπουδαίες ιδέες. Η Βρετανία ήταν μία χώρα που έκανε εκπληκτικά πράγματα, μερικά από τα πλέον τολμηρά σε ολόκληρο τον πλανήτη και αυτό είναι δυνατό και στο μέλλον. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε αυτή την τεράστια καταπιεστική γραφειοκρατία και μία κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για τον λαό της», τόνισε.

Επίσης, επανέλαβε ότι απαιτείται «διάλυση του κοινοβουλίου» και «αλλαγή κυβέρνησης». «Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διεξαχθούν νέες εκλογές».

Μετά τα σχόλια του Μασκ, ο Τόμι Ρόμπινσον παρενέβη και είπε: «Όχι μόνο είμαστε σε μάχη αυτή τη στιγμή, αλλά προχωράμε χάρη στην ελευθερία του λόγου για την οποία αγωνίζεται, για εμάς, ο Έλον».

Αμέσως μετά τα σχόλια του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και το πλήθος κοντά στη γέφυρα του Westminster. Οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με «σημαντική επιθετικότητα» και προσπάθησαν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να παραβιάσουν τις γραμμές τους και να φτάσουν στους διαδηλωτές, οι οποίοι φαινόταν να είναι περικυκλωμένοι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ήττα στην Κύπρο για τους «ερυθρόλευκους»

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΑΕΚ: «Κόκκινος συναγερμός, υπάρχουν παγίδες μπροστά μας» | Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

20:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύλληψη 23χρονου για ναρκωτικά στον Πειραιά

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μασκ κατακεραυνώνει τη βρετανική κυβέρνηση: «Αποτύχατε, η χώρα καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Άνετο «3 στα 3» με υπογραφή Ποντένσε και Ταρέμι

20:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Νίκες για Καλαμάτα και Athens Kallithea στην πρεμιέρα

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (τελικό): Έκαναν το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στη Super League

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα παιδιά που βοήθησαν στην προετοιμασία

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Βόλο: Σε κρίσιμη κατάσταση πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά – Δείτε εικόνες

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Αποχώρησε με πρόβλημα Ζέλσον | Αμφίβολος με Πάφο

18:59LIFESTYLE

«Πυρετός» προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Δείτε εικόνες

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ανταλλαγή κρατουμένων με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία για ρωσικά drones - Έκλεισε αεροδρόμιο, «σηκώθηκαν» μαχητικά

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλιευτικό προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό - Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για καιρό Σαββατοκύριακου: «Οι μετεωρολόγοι δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόγνωση για τους 580 «ξεχασμένους»  μετανάστες στην Αγιά - Αποχώρησαν υγειονομικοί

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Μαστροποί εξέδιδαν 16χρονη μέσω πλατφόρμας γνωριμιών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα εγκαινιάζει τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δείτε το βίντεο

19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (τελικό): Έκαναν το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στη Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ