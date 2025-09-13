«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

Οι Βρετανοί βγήκαν στους δρόμους σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις όλων των εποχών ζητώντας «τη χώρα τους πίσω»

Διαδηλωτές στην πορεία και τη συγκέντρωση Unite the Kingdom υπό την ηγεσία του Tommy Robinson κοντά στο Westminster του Λονδίνου

Μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σε εξέλιξη με δεκάδες χιλιάδες κόσμου να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ακτιβιστή κατά των μεταναστών και της ισλαμοποίησης, Τόμι Ρόμπινσον.

Ενώ οι ομιλίες ήταν σε εξέλιξη, ξέσπασαν μικρές συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με ακτιβιστές να σπρώχνουν και αστυνομικούς να τραβούν ρόπαλα ως απάντηση.

Η Met Police είπε ότι οι αξιωματικοί της «δέχθηκαν επίθεση με βλήματα και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν βία για να αποτρέψουν την παραβίαση του κλοιού τους» αφού μια ομάδα από το Unite The Kingdom προσπάθησε να περάσει μέσα από τις γραμμές της αστυνομίας προς τους αντιδιαδηλωτές.

Britain Protest

Άνθρωποι διαδηλώνουν κατά τη διάρκεια της πορείας και του συλλαλητηρίου Unite the Kingdom υπό την ηγεσία του Τόμι Ρόμπινσον, στο Λονδίνο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Μητροπολιτικής αστυνομίας η συμμετοχή ξεπερνά τις 110.000, ενώ περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε αντιδιαδήλωση. Οι εκτιμήσεις των διοργανωτών και της αστυνομίας συχνά διαφέρουν.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αναπτύξει έχει περισσότερους από 1.600 αστυνομικούς σε όλο το Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων 500 από άλλες δυνάμεις. Εκτός από την αστυνόμευση των δύο διαδηλώσεων, η δύναμη εκτείνεται και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες που διεξάγονται, αλλά και σε συναυλίες υψηλού προφίλ.

Οι διαδηλωτές με σημαίες της Ένωσης της Βρετανίας και τον ερυθρόλευκο Σταυρό του Αγίου Γεωργίου της Αγγλίας, αμερικανικές και ισραηλινές,αλλά και φορώντας τα καπέλα MAGA του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φώναζαν επικριτικά συνθήματα για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «στείλτε τους σπίτι τους».

Ο Ρόμπινσον, γνωστός ως Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, χαρακτήρισε την πορεία Unite the Kingdom ως γιορτή της ελευθερίας του λόγου, και ισχυρίστηκε πως πρόκειται για η «μεγαλύτερη διαδήλωση στη βρετανική ιστορία». Σε ένα βίντεο από τη διαμαρτυρία, ο Ρόμπινσον πρόσθεσε ότι «η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε» και ότι «αυτό δεν θα φύγει ποτέ».

Britain Protest

Διαδηλωτές λαμβάνουν μέρος στην πορεία και τη συγκέντρωση Unite the Kingdom υπό την ηγεσία του Tommy Robinson κοντά στο Westminster του Λονδίνου, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Η πορεία αποτελεί κι έναν φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή που πυροβολήθηκε την Τετάρτη, από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε ως ένα για τις ελευθερίες μας», έγραψε ο Ρόμπινσον στο X.

Britain Protest

Αστυνομικοί σχηματίζουν μια γραμμή μπροστά από διαδηλωτές της πορείας και της συγκέντρωσης Unite the Kingdom κοντά στο Westminster του Λονδίνου

Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό πολιτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων τους τελευταίους μήνες, έχει κρατήσει ωστόσο αποστάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει αρκετές ποινικές καταδίκες.

Britain Protest

Ένας διαδηλωτής κρατάει ένα πλακάτ καθώς κάθεται στο κεφάλι ενός από τα λιοντάρια της γέφυρας του Ουεστμίνστερ κατά τη διάρκεια της πορείας και της συγκέντρωσης Unite the Kingdom υπό την ηγεσία του Τόμι Ρόμπινσον στο Λονδίνο, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Η μετανάστευση έχει γίνει το κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία, επισκιάζοντας τις ανησυχίες για μια παραπαίουσα οικονομία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αριθμό ρεκόρ αιτήσεων ασύλου. Περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν φτάσει με μικρές βάρκες στη Μάγχη μέχρι στιγμής φέτος.

