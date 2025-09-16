Μεταμεσονύχτιες αφίξεις στη Γαύδο: Δύο λέμβοι με 109 μετανάστες σε 4 ώρες

Σε διαρκή συναγερμό παραμένουν οι Αρχές στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 69 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 21:00, είχαν διασωθεί άλλοι 40 αλλοδαποί από παραπλέον πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και εκείνοι οδηγήθηκαν στο ίδιο λιμάνι.

Πάνω από 900 άτομα σε τρεις ημέρες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες (13-16/9) έχουν φτάσει σε Γαύδο και νότια Κρήτη 976 μετανάστες. Από αυτούς, περίπου 646 αποβιβάστηκαν στο ακριτικό νησί της Γαύδου και περίπου 330 στα νότια παράλια της Κρήτης.

Μόνο την Κυριακή καταγράφηκαν περισσότερες από 570 αφίξεις σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, με τον αριθμό των επιβαινόντων να κυμαίνεται από 33 έως 166 άτομα ανά λέμβο. Σημειώθηκαν επίσης αφίξεις χωρίς την παρουσία του Λιμενικού ή της Frontex, όπως στην παραλία Χρυσόστομος, όπου εντοπίστηκαν 39 άτομα.