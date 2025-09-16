Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

Μόνο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες (13-16/9) έχουν φτάσει σε Γαύδο και νότια Κρήτη 976 μετανάστες

Το πλοιάριο με τους μετανάστες στη Γαύδο 

«Φουντώνει» και πάλι το ζήτημα του μεταναστευτικού στη χώρα μας, με μπαράζ αφίξεων κυρίως στη Γαύδο.

Το θέμα τέθηκε επί τάπητος και σε χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης διεμήνυσε ότι το πρόβλημα με τη συσσώρευση μεταναστών θα λυθεί άμεσα.

Βίντεο με λουόμενους να απομακρύνουν βάρκα σε παραλία της Γαύδου

Στο μεταξύ τις τελευταίες ώρες έχει ευρέως διαδοθεί στα social media ένα βίντεο από παραλία στην ακριτική Γαύδο, το οποίο δείχνει λουόμενους να επιχειρούν να απομακρύνουν πλοιάριο με μετανάστες.

Στα πλάνα φαίνεται ένα πλοιάριο γεμάτο μετανάστες να φτάνει σε μια παραλία. Οι λουόμενοι το πλησιάζουν και με τα χέρια προσπαθούν να απωθήσουν τη βάρκα ξανά προς τα ανοιχτά.

Νέες αφίξεις τις μεταμεσονύχτιες ώρες

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 69 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά τις 21:00, είχαν διασωθεί άλλοι 40 αλλοδαποί από παραπλέον πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, περίπου 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Και εκείνοι οδηγήθηκαν στο ίδιο λιμάνι.

Πάνω από 900 άτομα σε τρεις ημέρες

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόνο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες (13-16/9) έχουν φτάσει σε Γαύδο και νότια Κρήτη 976 μετανάστες. Από αυτούς, περίπου 646 αποβιβάστηκαν στο ακριτικό νησί της Γαύδου και περίπου 330 στα νότια παράλια της Κρήτης.

Μόνο την Κυριακή καταγράφηκαν περισσότερες από 570 αφίξεις σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης, με τον αριθμό των επιβαινόντων να κυμαίνεται από 33 έως 166 άτομα ανά λέμβο. Σημειώθηκαν επίσης αφίξεις χωρίς την παρουσία του Λιμενικού ή της Frontex, όπως στην παραλία Χρυσόστομος, όπου εντοπίστηκαν 39 άτομα.

Πλεύρης: Θα αποσυμφορηθεί από τους μετανάστες η Κρήτη τις επόμενες δύο ημέρες

Για την αύξηση περίπου 850 μεταναστών μέσα σε δύο ημέρες έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφερόμενος στην αύξηση ροών προς την Κρήτη το διάστημα 12-15 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, «από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

