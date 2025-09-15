Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό – Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης

Σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα οδηγούνται από απόψε (15/09) κιόλας περίπου 500 μετανάστες από τους συνολικά 1.500 που έφτασαν στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες.

Τα επιχειρησιακά δεδομένα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (15/09) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Προστασίας του Πολίτη), Θάνος Πλεύρης (Μετανάστευσης), ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Η επιχείρηση αναμένεται να «τρέξει» από το βράδυ της Δευτέρας, με περίπου 500 μετανάστες και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, μειώνοντας σχεδόν στο μισό τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών στο νησί.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 21:00, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από παραπλέον πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Σύμφωνα με τοπικές Αρχές, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, ο Δήμος Χανίων έχει δαπανήσει 830.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργεί ως κύριος φορέας υποδοχής μεταναστών, παρά την αλληλεγγύη προς μικρότερους Δήμους.