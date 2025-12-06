«Η πτώση του Ίκαρου»: Πώς έγινε η λήψη της φωτογραφίας που έγινε viral

Ο αστροφωτογράφος Andrew McCarthy βρέθηκε στη μεγαλύτερη ξηρά λίμνη της Αριζόνα, την Wilcox Playa, για να τραβήξει μια φωτογραφία, για την οποία χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας. Το πλήθος γύρω από τον McCarthy τον παρακολουθούσε ήσυχα και προσεκτικά, καθώς εκείνος κοιτούσε τον ουρανό συγκεντρωμένος.

Ψηλά στο αέρα, ο φίλος του McCarthy, ο Gabriel C. Brown, καθόταν στην άκρη του καθίσματος ενός αεροσκάφους, περιμένοντας το σήμα για να πηδήξει. «Αρχικά, σκεφτήκαμε ότι αν αποτύχουμε στην πρώτη προσπάθεια, μπορώ να προσγειωθώ, να ξαναπακετάρω, να ανέβω και να προσπαθήσω ξανά», είπε ο Brown στο CNN.

Ωστόσο, ο πιλότος του αεροσκάφους τους ανακοίνωσε ότι ήταν διαθέσιμος μόνο εκείνο το πρωί και ότι αυτό δεν ήταν εφικτό. Έχοντας λοιπόν μόνο μία ευκαιρία για να πετύχει την τέλεια λήψη, πριν ο ήλιος ανέβει πολύ ψηλά, ο McCarthy άρχισε να μετράει αντίστροφα: «Τρία, δύο, ένα, πάμε!».

Αμέσως ο Brown πήδηξε από το αεροσκάφος και ρώτησε τον McCarthy μέσω του ακουστικού του, αν πέτυχε την λήψη.

Και φυσικά, ο McCarthy την πέτυχε: μια «μοναχική» σιλουέτα παγωμένη μπροστά από τον τεράστιο Ήλιο. Η φωτογραφία ονομάστηκε «Η πτώση του Ίκαρου».

«Ήταν τέλειο», είπε ο McCarthy για την επιτυχημένη τους προσπάθεια. «Ξέραμε αμέσως ότι είχαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό».

