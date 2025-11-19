Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

Ένας φωτογράφος κατάφερε να αποτυπώσει μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από μύθο: έναν ουρανοδρόμο να πέφτει… από τον ήλιο. Η εντυπωσιακή φωτογραφία, με τίτλο «The Fall of Icarus», ανήκει στον αστροφωτογράφο Άντριου ΜακΚάρθι, ο οποίος ειδικεύεται στις λήψεις του ηλιακού δίσκου.

Το ακριβές καρέ

Ο ΜακΚάρθι εξηγεί ότι χρειάστηκαν τεράστιος σχεδιασμός και τεχνική ακρίβεια για να φαίνεται ότι ο Γκάμπριελ Μπράουν, μουσικός και έμπειρος skydiver, βουτά στο κενό κατευθείαν από το διάστημα. Ο Μπράουν πήδηξε από ένα μικρό αεροσκάφος με προπέλα, σε ύψος περίπου 3.500 ποδιών (1.070 μέτρων). Για να είναι ταυτόχρονα καθαρά στο κάδρο τόσο ο ήλιος όσο και ο αθλητής, η κάμερα έπρεπε να στηθεί στο έδαφος, σχεδόν δύο μίλια μακριά. Αυτό έδωσε στον φωτογράφο μόνο ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για να «πιάσει» την ακριβή στιγμή που ο Μπράουν περνούσε μπροστά από τον φακό.

Οι δυσκολίες της ευθυγράμμισης

Παρά τις εβδομάδες σχεδιασμού και τους ακριβείς υπολογισμούς, η λήψη αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική. Το μικρό αεροσκάφος ήταν πολύ λιγότερο προβλέψιμο απ’ όσο περίμεναν, με τον πιλότο Τζιμ Χάμπερλιν να δίνει μάχη για να περάσει ακριβώς στο σωστό σημείο. «Η ευθυγράμμιση ήταν τεράστια πρόκληση και μάθημα υπομονής», είπε ο ΜακΚάρθι στη Daily Mail. «Πολλές φορές ήμασταν τόσο κοντά, αλλά όχι αρκετά. Χρειάστηκε να κάνουν κύκλους για μία ώρα μέχρι να μπουν σωστά στο στενό μου οπτικό πεδίο». Παρ’ όλα αυτά, η πολυπόθητη λήψη ήρθε τελικά στον πρώτο άλμα της ημέρας.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Το αποτέλεσμα έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες που αγαπούν το διάστημα και τη φωτογραφία έσπευσαν να αποθεώσουν το καρέ. Ακόμη και ο Έλον Μασκ συνεχάρη τον δημιουργό γράφοντας: «Nice shot». Ο Ντον Πέτιτ, ένας από τους πιο έμπειρους φωτογράφους αστροναύτες της NASA, σχολίασε απλά: «Wow!». Ένας άλλος χρήστης είπε: «Το μυαλό μου πάει να εκραγεί προσπαθώντας να καταλάβει πώς σχεδιάζεις κάτι τέτοιο».

Η λεπτομέρεια του ήλιου

Παρότι ο ήλιος απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, η φωτογραφία αποκαλύπτει εντυπωσιακές λεπτομέρειες: σκοτεινές ηλιακές κηλίδες και λεπτές νηματώδεις δομές που σχηματίζονται από τα μαγνητικά του πεδία. Αυτό είναι εφικτό επειδή ο ΜακΚάρθι φωτογραφίζει στο φάσμα Hydrogen–alpha, μια περιοχή του ορατού φωτός που επιτρέπει να φανούν τα πιο «ψυχρά» και λεπτά χαρακτηριστικά του ηλιακού δίσκου, χωρίς να επισκιάζονται από τη λάμψη των εξωτερικών στρωμάτων.

Οι προηγούμενες λήψεις

Ο ίδιος έχει στο ενεργητικό του και άλλες εντυπωσιακές φωτογραφίες «διέλευσης». Φέτος, κατέγραψε μια «μοναδική στιγμή» με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να περνά μπροστά από τον ήλιο την ώρα που εκδηλωνόταν μια ηλιακή έκλαμψη. Έχει επίσης φωτογραφίσει πύραυλο της SpaceX να περνά μπροστά από τον ηλιακό δίσκο, καθώς και εικόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης της σεληνιακής επιφάνειας.

Από την πλευρά του, ο Μπράουν δήλωσε πως «δεν μπορεί να πιστέψει ότι τα κατάφεραν», τονίζοντας πως η προετοιμασία απαιτούσε «μήνες δουλειάς και υπερβολικά πολλά μαθηματικά». Για εκείνον, ήταν «το καλύτερο skydive της ζωής του».