Η Ευρώπη θα αποκτήσει άλλες 42 ημέρες καλοκαιριού - Γιατί αλλάζει το ημερολόγιο

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications αποκαλύπτει ότι οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη αντικατοπτρίζουν μοτίβα που έχουν επαναληφθεί κατά τα τελευταία 6.000 χρόνια. Η έρευνα βασίστηκε στη μελέτη φυσικών αρχείων κλιματικής ιστορίας, προσφέροντας νέα δεδομένα για την κατανόηση της μεταβλητότητας του ευρωπαϊκού κλίματος.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα στρώματα λάσπης στον πυθμένα ευρωπαϊκών λιμνών, τα οποία λειτουργούν ως φυσικά αρχεία για την κλιματική εξέλιξη. Εστίασαν στη μέτρηση της μεσημβρινής θερμοκρασιακής διαβάθμισης, δηλαδή της διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στην Αρκτική και τον Ισημερινό, παράγοντα κλειδί που καθορίζει τη δυναμική των ανέμων και των καιρικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Καθώς ο Αρκτικός κύκλος θερμαίνεται έως και τέσσερις φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ Αρκτικής και Ισημερινού μειώνεται. Αυτή η αλλαγή επιβραδύνει τα αέρια ρεύματα που μεταφέρουν τον καιρό στην Ευρώπη, οδηγώντας σε επίμονα καλοκαιρινά μοτίβα και παρατεταμένα κύματα ζέστης. Το αποτέλεσμα είναι η επέκταση της καλοκαιρινής περιόδου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Dr. Laura Boyall επισημαίνει ότι «το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο, αλλά η ταχύτητα και η έντασή του σήμερα είναι ασυνήθιστες». Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αν οι εκπομπές αερίων ρύπων διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα, η Ευρώπη θα βιώσει περαιτέρω αύξηση των ημερών με καλοκαιρινές συνθήκες. Συγκεκριμένα, για κάθε βαθμό μείωσης της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ Ισημερινού και Βόρειου Πόλου, αναμένονται περίπου έξι επιπλέον ημέρες καλοκαιριού.

Η μελέτη αυτή προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για την κατανόηση των μελλοντικών κλιματικών προκλήσεων στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες δράσεις μείωσης των τρύπων.

Η παρακολούθηση της μεσημβρινής θερμοκρασιακής διαβάθμισης αναδεικνύεται ως κρίσιμος δείκτης για την πρόβλεψη και διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επηρεάσουν την ήπειρο.