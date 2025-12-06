Ήρθε το τέλος του ίντερνετ; Τι είναι η διαδικτυακή παρακμή και πού θα οδηγήσει

Ήρθε η ώρα να αποχαιρετίσουμε το ίντερνετ, τουλάχιστον όπως το ξέραμε;

Ολοένα και περισσότεροι ειδικοί κάνουν λόγο για διαδικτυακή παρακμή 34 χρόνια έπειτα από την πρώτη πρόσβαση στο ίντερνετ. Ήταν το 1991 όταν αποκτήσαμε για πρώτη φορά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πλέον αυτό έχει αλλάξει, κι από ένα ελεύθερο, δημιουργικό διαδίκτυο έχουμε οδηγηθεί σε ένα ενοποιημένο και εν πολλοίς εξαρτημένο από τεχνολογικούς γίγαντες.

Η τεχνητή νοημοσύνη γεμίζει πλέον τα αποτελέσματα αναζήτησης, καταπνίγοντας τις ανθρώπινες φωνές, ενώ τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει ένα καρουσέλ διαφημίσεων και περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης. Εξουθενωμένοι από το doomscrolling, πολλοί δημιουργοί εγκαταλείπουν εντελώς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Με τον χρόνο οθόνης να αυξάνεται συνεχώς, η “σήψη εγκεφάλου” (brain rot) χτυπά έντονα τους χρήστες.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν αθόρυβα τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών περιεχομένου, καθώς η δουλειά του influencer αμφισβητείται και αναδομείται.

Δεν πεθαίνει το διαδίκτυο αλλά τα social media

Ωστόσο οι περισσότεροι ειδικοί διατείνονται ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ότι το Διαδίκτυο που πεθαίνει, αλλά τα κοινωνικά μέσα. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αλλά όχι για να κοινωνικοποιηθούν ή να διασκεδάσουν τόσο πολύ.

Πλατφόρμες όπως το Discord γνωρίζουν μεγάλη άνθηση επειδή προσφέρουν άμεση (όσο άμεση μπορεί να είναι) ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να βομβαρδίζονται με διαφημίσεις και τεχνητή νοημοσύνη κάθε 2 λεπτά.

Τι είναι το «brain rot»

Κατακλύζει τις διαδικτυακές - και μη- συζητήσεις ο όρος «brain rot» (εγκεφαλική σήψη) λόγω της επίδρασης που πιστεύεται ότι έχει στους... άπληστους θεατές.

Η Oxford University Press ονόμασε μάλιστα το «brain rot» Λέξη της Χρονιάς για το 2024, ορίζοντάς το ως την υποτιθέμενη επιδείνωση της ψυχικής ή διανοητικής κατάστασης ενός ατόμου λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης ασήμαντου ή μη προκλητικού διαδικτυακού περιεχομένου.

Ο όρος «brain rot» αναφέρεται τόσο σε αυτή την υποτιθέμενη επίδραση, όσο και στο ίδιο το περιεχόμενο.

