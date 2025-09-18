Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

Από περιεχόμενο που «σαπίζει τον εγκέφαλο» έως ιστότοπους με ψευδείς ειδήσεις, το «AI slop» κατακλύζει το διαδίκτυο

Από περιεχόμενο που «σαπίζει τον εγκέφαλο» έως ιστότοπους με ψευδείς ειδήσεις, το «AI slop» κατακλύζει το διαδίκτυο. Δεν μας κάνει απλώς να χάνουμε τον χρόνο μας, αλλά βλάπτει και την ικανότητα συγκέντρωσής μας και διαδίδει παραπληροφόρηση.

To τελευταίο διάστημα ένα είδος περιεχομένου διαδίδεται στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, στους ιστότοπους streaming, στα βιντεοπαιχνίδια και στο διαδίκτυο συνολικά: τα σκουπίδια της τεχνητής νοημοσύνης ή αλλιώς AI slop.

Ο όρος αναφέρεται σε βίντεο, κείμενα, εικόνες και ήχο που δημιουργούνται από AI και που τείνουν να είναι χαμηλής ποιότητας, παράγονται μαζικά με ταχύτητα για να κρατήσουν τους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο κολλημένους στις οθόνες τους και να αποφέρουν έσοδα στους δημιουργούς τους.

Μπορεί να ακούγεται γελοίο ότι κάποιος θα ήθελε να αφιερώσει περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να δει, για παράδειγμα, έναν καρχαρία που έχει δημιουργηθεί από AI να φοράει αθλητικά παπούτσια και να κρατάει ένα πολυβόλο, να πολεμά με έναν κροκόδειλο που έχει σώμα στρατιωτικού αεροπλάνου (ναι, ένα τέτοιο βίντεο υπάρχει και είναι τόσο μπερδεμένο όσο ακούγεται).

Στην πραγματικότητα, όμως, η ραγδαία εξάπλωση του AI slop στο διαδίκτυο είναι απόδειξη της επιτυχίας του στο να τραβάει την προσοχή των χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian διαπίστωσε ότι από τα 100 κανάλια με την ταχύτερη ανάπτυξη στο YouTube τον Ιούλιο του 2025, τα εννέα φιλοξενούσαν αποκλειστικά περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Playboard, το τέταρτο πιο δημοφιλές κανάλι του YouTube στη Σιγκαπούρη τον Αύγουστο του 2025 ήταν το Pouty Frenchie, το οποίο δημοσιεύει μόνο βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Το πιο δημοφιλές βίντεο του καναλιού, ένα κλιπ 16 δευτερολέπτων που παρουσιάζει ένα γαλλικό μπουλντόγκ να αγοράζει ένα κοστούμι γοργόνας, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 231 εκατομμύρια προβολές στους τρεις μήνες από τη δημοσίευσή του.

Και μόλις ένας χρήστης παρακολουθήσει ένα τέτοιο βίντεο, οι αλγόριθμοι που έχουν δημιουργηθεί για να τον κρατήσουν απασχολημένο στις ίδιες πλατφόρμες θα συνεχίσουν να του προτείνουν περισσότερα παρόμοια.

Το CNA TODAY διαπίστωσε ότι αυτό συμβαίνει γρήγορα. Μέσα σε δύο ημέρες από την αναζήτηση και την παρακολούθηση βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη στο YouTube shorts, οι λογαριασμοί του δημοσιογράφου, που επιμελήθηκε την δημοσιογραφική έρευνα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με μια σειρά από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, που κυμαίνονταν από απλώς αινιγματικά έως εντελώς ανησυχητικά.

Στο διαδίκτυο, είναι εύκολο να βρει κανείς κανάλια όπου οι δημιουργοί περιεχομένου μιλούν για το πώς έχουν κερδίσει χιλιάδες δολάρια το μήνα δημιουργώντας τέτοιο περιεχόμενο και διδάσκοντας σε άλλους πώς να κάνουν το ίδιο.

Τι αναφέρει σχετική έρευνα

Περίπου τέσσερις στους πέντε γονείς (81%) στη Σιγκαπούρη ανησυχούν για την έκθεση των παιδιών τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με μια έρευνα του Υπουργείου Ψηφιακής Ανάπτυξης και Πληροφοριών (MDDI).

Και μεταξύ των παιδιών που είχαν ή χρησιμοποιούσαν ψηφιακές συσκευές, το 94% χρησιμοποιούσε τις συσκευές του για δραστηριότητες αναψυχής. Η ροή μέσων και τα παιχνίδια ήταν οι κυρίαρχες δραστηριότητές τους, σύμφωνα με το MDDI.

Αυτά τα ευρήματα της Έρευνας για την Ψηφιακή Ανατροφή των Παιδιών, που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και δημοσιεύθηκε πρόσφατα (12 Σεπτεμβρίου), βασίστηκαν σε 1.986 γονείς που κατοικούν στη Σιγκαπούρη και έχουν παιδιά ηλικίας από 2 έως 17 ετών.

Οι ανησυχίες αυτών των γονέων δεν είναι αβάσιμες.

Με μια γρήγορη ματιά, το AI slop μπορεί να φαίνεται απλώς ως μια ανόητη απόσπαση της προσοχής, αλλά παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα στους φανατικούς χρήστες, ειδικά στα παιδιά και τους εφήβους των οποίων ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη.

Το AI slop επιδεινώνει επίσης την αξιοπιστία του διαδικτύου, καθώς ευθύνεται για την εξάπλωση ιστοσελίδων που διακινούν τα πάντα, από ψεύτικες ειδήσεις έως ψεύτικες συνταγές, καθώς οι δημιουργοί περιεχομένου AI επιδιώκουν να κερδίσουν χρήματα από την online διαφήμιση.

Το υποείδος του AI slop με τον χαρακτηρισμό «brain rot»

Ένα υποείδος του AI slop έχει ονομαστεί «brain rot» (εγκεφαλική σήψη) λόγω της επίδρασης που πιστεύεται ότι έχει στους άπληστους θεατές.

Η Oxford University Press ονόμασε μάλιστα το «brain rot» Λέξη της Χρονιάς για το 2024, ορίζοντάς το ως την υποτιθέμενη επιδείνωση της ψυχικής ή διανοητικής κατάστασης ενός ατόμου λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης ασήμαντου ή μη προκλητικού διαδικτυακού περιεχομένου.

Ο όρος «brain rot» αναφέρεται τόσο σε αυτή την υποτιθέμενη επίδραση, όσο και στο ίδιο το περιεχόμενο.

Ρωτήστε οποιοδήποτε παιδί ή έφηβο τι ή ποια είναι η Ballerina Cappuccina και πιθανόν να σας δώσει μια λεπτομερή εξήγηση για μια μπαλαρίνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη με ένα φλιτζάνι καφέ για κεφάλι και άλλους χαρακτήρες στο σύμπαν του «ιταλικού brain rot» (το οποίο, με τον συγκεχυμένο και παράλογο τρόπο του AI slop, δεν έχει καμία σχέση με την Ιταλία).

Άλλοι χαρακτήρες σε αυτό το σύμπαν περιλαμβάνουν τον Tralalero Tralala, έναν καρχαρία που φοράει μπλε πάνινα παπούτσια, και τον Bombardiro Crocodilo, ένα στρατιωτικό αεροπλάνο με κεφάλι κροκοδείλου.

Τα πρώτα βίντεο αυτών των χαρακτήρων περιλάμβαναν φωνές που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη στα ιταλικά και έκαναν μισαλλόδοξες παρατηρήσεις. Σήμερα, ωστόσο, τα βίντεο συνοδεύονται συχνότερα από ήχο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη και ακούγεται σαν ιταλικά, αλλά στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε ασυναρτησίες.

Πώς οι δημιουργοί κερδίζουν χρήματα από το AI Slop

Για τους δημιουργούς αυτών των βίντεο, το κύριο θέμα είναι το κέρδος.

Τα AI slop δημιουργούνται συνήθως από εταιρείες παραγωγής περιεχομένου για να αποκομίσουν κέρδη από τις διαφημίσεις σε πλατφόρμες streaming και κοινωνικών μέσων, είπε ο αναπληρωτής καθηγητής Brian Lee, επικεφαλής του προγράμματος επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών της Σιγκαπούρης (SUSS).

Οι εταιρείες παραγωγής περιεχομένου είναι εταιρείες ή ιστότοποι που παράγουν τεράστιο όγκο περιεχομένου, συχνά χαμηλής ποιότητας. Όσο περισσότερα κλικ και αλληλεπίδραση παράγουν οι εταιρείες παραγωγής περιεχομένου, τόσο περισσότερα έσοδα από διαφημίσεις μπορούν να αποκομίσουν.

«Τα οικονομικά κίνητρα είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το AI slop είναι τόσο διαδεδομένο στα κοινωνικά μέσα. Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μοιράζονται τα έσοδα από τις διαφημίσεις με τους δημιουργούς περιεχομένου με βάση την τηλεθέαση. Τα “μαύρα πρόβατα” χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για να παράγουν τεράστιο όγκο περιεχομένου με σχεδόν μηδενικό κόστος», εξήγησε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένα AI slop περιεχόμενα περιλαμβάνουν ενοχλητικά και προκλητικά οπτικά στοιχεία που έχουν ως στόχο να σοκάρουν τους θεατές, όπως μυρμήγκια που τρώνε μια γάτα από μέσα προς τα έξω ή εικόνες θυμάτων του Ολοκαυτώματος που έχουν δημιουργηθεί με AI.

Χρειάζονται περίπου 10 ώρες για να δημιουργηθεί ένα από τα σουρεαλιστικά σορτς με γάτες του καναλιού Cat and Hat στο YouTube, σύμφωνα με τον δημιουργό του, έναν YouTuber με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά του ή την ηλικία του. «Οι ιδέες συνήθως ξεκινούν από κάτι που έχω σκεφτεί – ένα συναίσθημα, μια στιγμή ή μια κοινωνική παρατήρηση», είπε στο CNA TODAY σε μια συνέντευξη μέσω email. «Χρησιμοποιώ ένα συνδυασμό εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσω εικόνες και φωνές, αλλά η κατεύθυνση και ο τόνος προέρχονται από εμένα».

Όταν ρωτήθηκε για τα έσοδα που αποκομίζει από τη δημιουργία τέτοιων βίντεο, ο YouTuber είπε ότι κερδίζει χρήματα από διαφημιστικά έσοδα και άδειες χρήσης, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ποσά. «Για μένα, το πραγματικό όφελος είναι (η δημιουργικότητα). Ανοίγει ένα χώρο διαλόγου μεταξύ εμένα, του θεατή και του αλγορίθμου».

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι υποκριτική

Είναι αρκετά εύκολο να αναγνωρίσετε το AI slop όταν βλέπετε μια καρτούν φιγούρα που είναι ένα μείγμα από μια κούπα καφέ και μια μπαλαρίνα. Αλλά μερικές φορές, το AI slop μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

Ο κ. Conrad Tallariti, διευθύνων σύμβουλος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην DoubleVerify, δήλωσε ότι τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Gen AI) μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εκατοντάδες κομμάτια γραπτού περιεχομένου μέσα σε λίγα λεπτά, από ψεύτικες ειδήσεις έως επινοημένες συνταγές. «Αυτό που διακρίνει το AI slop από τα νόμιμα αποτελέσματα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης είναι η έλλειψη ανθρώπινης εποπτείας, η χαμηλή αυθεντικότητα του περιεχομένου και οι τακτικές αρμπιτράζ που δείχνουν ελάχιστο σεβασμό στην εμπιστοσύνη των χρηστών ή στην ποιότητα», τόνισε.

Μέσω χορηγούμενων αναρτήσεων, συνδέσμων συνεργατών και εκτεταμένης τοποθέτησης διαφημίσεων, οι ιστότοποι AI slop μπορούν εύκολα να αποφέρουν κέρδη, αρκεί να υπάρχουν αρκετά κλικ και αλληλεπίδραση. «Για να αποκτήσουν αυθεντικότητα και επισκεψιμότητα, οι ιστότοποι AI slop συχνά παρουσιάζονται ως προσωπικά blogs μαγειρικής γραμμένα από ένα άτομο, (αλλά) στην πραγματικότητα είναι ένα avatar που έχει επινοηθεί από το Gen AI, χρησιμοποιώντας ένα επινοημένο βιογραφικό και εικόνες», αναφέρει το Tallariti.

Η DoubleVerify, μια πλατφόρμα λογισμικού που επαληθεύει την ποιότητα των μέσων και την απόδοση των διαφημίσεων, εντόπισε επίσης πάνω από 200 ιστότοπους που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και υποστηρίζονται από διαφημίσεις, οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί για να μιμούνται γνωστούς mainstream εκδότες, όπως ο αθλητικός ιστότοπος ESPN και το κανάλι ειδήσεων CBS, αλλά φιλοξενούσαν ψευδές περιεχόμενο clickbait που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. «Λόγω της έλλειψης ανθρώπινης εποπτείας και της εξαπάτησης σε αυτούς τους ιστότοπους, οι διαφημιζόμενοι ενδέχεται να τοποθετήσουν ακούσια τις διαφημίσεις τους σε πλαστές φάρμες περιεχομένου», εξηγεί.

Οι σοβαρές επιπτώσεις

Ο Δρ John Pinto, επικεφαλής συμβουλευτικής της εταιρείας ψυχικής υγείας ThoughtFull, δήλωσε ότι η υπερδιέγερση και η αποπροσανατολιστική φύση των βίντεο AI slop μπορεί να έχει ψυχολογική και γνωστική επίδραση στους καταναλωτές. «Υπονομεύει την ικανότητα συγκέντρωσης των χρηστών, επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη και αυξάνει το άγχος, ιδιαίτερα στους νέους, μιμούμενη τα συμπεριφορικά πρότυπα που παρατηρούνται στον εθισμό στον τζόγο», είπε.

«Το ίδιο το περιεχόμενο τραβά την προσοχή και είναι αναμφισβήτητα διασκεδαστικό να το παρακολουθείς... Νιώθεις ότι θέλεις να μείνεις γιατί θέλεις να μάθεις τι θα ακολουθήσει. Και αυτό σε ενθαρρύνει επίσης να συνεχίσεις να κάνεις κύλιση στο επόμενο», πρόσθεσε.

Ως αποτέλεσμα, το AI slop μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της προσοχής και να προκαλέσει ψηφιακή κόπωση. «Σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της ποιότητας και το γνωστικό κόστος της προσπάθειας να φιλτράρει το «άχρηστο» περιεχόμενο, το AI slop επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχική ευεξία των θεατών, προκαλώντας άγχος, διάσπαση της προσοχής και αποσύνδεση», δήλωσε ο Δρ Πίντο.

Οι έφηβοι που παρακολουθούν AI slop μπορούν επίσης να επηρεαστούν, δήλωσε ο Δρ Wong Lung Hsiang, ανώτερος ερευνητής εκπαίδευσης στο Κέντρο Έρευνας στην Παιδαγωγική και την Πρακτική του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης (NIE) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang.

Πέρα από την παραπληροφόρηση, ο Δρ Wong πρόσθεσε ότι η υπερβολική παρακολούθηση AI slop μπορεί να προκαλέσει γνωστική καθυστέρηση. «Η συνεχής έκθεση σε ρηχό, παράγωγο υλικό ομαλοποιεί την ασυνέπεια και μειώνει τις ευκαιρίες για εξάσκηση της κριτικής σκέψης ή της δημιουργικής φαντασίας», δήλωσε.

«Οι σουρεαλιστικές ή «παράξενες» εικόνες AI μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή αναστάτωση στους νεαρούς θεατές. Με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να τους απευαισθητοποιήσουν απέναντι στο παράλογο και να μειώσουν την εκτίμησή τους για την αυθεντική ανθρώπινη έκφραση».

Ο Δρ Wong πρόσθεσε ότι ορισμένοι έφηβοι και παιδιά μπορεί να έχουν πιο αδύναμες ψηφιακές άμυνες, γεγονός που τους καθιστά εύκολα ευάλωτους σε AI slop που έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει κλικ και δεδομένα, καθώς και για να προωθεί απάτες.

«Όταν οι έφηβοι δεν επαληθεύουν το χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα έναντι της ακρίβειας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική εξάρτηση από ένα εργαλείο, το οποίο συχνά μπορεί να είναι σίγουρα λανθασμένο και έχει σχεδιαστεί για να ευχαριστεί», δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Tanmay Sinha από το Τμήμα Επιστημών Μάθησης και Αξιολόγησης του NIE, η έρευνα του οποίου περιλαμβάνει μελέτες σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών για τη μελλοντική μάθηση.

«Η συνεχής κατανάλωση AI slop μπορεί να βλάψει την πνευματική ανάπτυξη ενός εφήβου, όπως ακριβώς η διατροφή με fast food και ζαχαρούχα σνακ μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανεπάρκειες και άλλα προβλήματα υγείας».

Σε ακόμη ευρύτερη κλίμακα, οι επικριτές επισημαίνουν ότι η εξάπλωση της AI slop καθιστά το διαδίκτυο έναν φτωχότερο πόρο για τους χρήστες που αναζητούν πραγματικές πληροφορίες και σύνδεση.

Τι είναι το «enshittification»

Αυτή η διαδικασία – η σταδιακή υποβάθμιση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που προκαλείται από τη μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, λόγω της αναζήτησης κέρδους – έχει ακόμη και ένα όνομα: «enshittification», ένας όρος που επινοήθηκε από τον καναδοβρετανό δημοσιογράφο και συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Cory Doctorow.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Lee του SUSS (Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης για τις Κοινωνικές Επιστήμες) δήλωσε ότι η καθημερινή πλημμύρα AI slop στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των χρηστών, αλλά πιστεύει επίσης ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα διορθώσουν την πορεία τους σε εύθετο χρόνο.

«Αρχίζω να βλέπω τον κίνδυνο του «enshittification», όπου ορισμένες πλατφόρμες επιλέγουν την ποσότητα αντί της ποιότητας», είπε. «Ωστόσο, εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον του διαδικτύου... Θα θεωρούσα την τρέχουσα έκρηξη των AI slop όχι ως το τέλος του καλού διαδικτύου, αλλά ως ένα οδυνηρό, απαραίτητο τεστ αντοχής».

Με πληροφορίες από channelnewsasia.com