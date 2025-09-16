Χανιά: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά, μετά την άφιξη 130 ακόμη ατόμων

Ένταση σημειώθηκε στην Αγυιά Χανίων το μεσημέρι της Τρίτης (16/09), όταν έφτασε στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών, λεωφορείο με 109 νέους μετανάστες που διασώθηκαν τη νύχτα ανοιχτά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το ERTnews, από τους 936 μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά κάποιοι αντέδρασαν που έφτασαν στον χώρο περισσότερα άτομα, καθώς το σημείο δέχεται ήδη μεγάλη πίεση, ενώ άλλοι χάρηκαν καθώς ανάμεσα στους νεοαφιχθέντες βρήκαν γνωστά τους άτομα.

Μέχρι και το βράδυ της Τρίτης, αναμένεται να φτάσουν στην Αγυιά 130 μετανάστες από την Γαύδο, οι 100 που έφτασαν χθες στο νησί ανάμεσα τους 11 γυναίκες και 9 παιδιά και οι 30 νέοι μετανάστες που έφτασαν σήμερα με βάρκα σε απόκρημνη παραλία στην περιοχή Βατσιανά.

Την ίδια ώρα, αναμένεται ότι το βράδυ θα αποχωρήσουν με καράβι της γραμμής περίπου 200 μετανάστες από το Σουδάν που βρίσκονται στην Αγυιά με προορισμό την Μαλακάσα, ενώ ο σχεδιασμός είναι -μέχρι το τέλος της εβδομάδας- ο χώρος να έχει αδειάσει.

Στο μεταξύ, για αύριο το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη τοπικών φορέων στην αντιπεριφέρεια Χανίων για το μεταναστευτικό.

