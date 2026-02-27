Ισπανία: Ειδοποιεί τον ΠΟΥ για μετάδοση παραλλαγής του ιού της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους

Η Ισπανία ειδοποίησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για αυτό που οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ως μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο της παραλλαγής A(H1N1)v, του ιού της γρίπης των χοίρων, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών στην περιοχή της Καταλονίας.

Το υπουργείο Υγείας της Καταλονίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση κινδύνου για τον πληθυσμό κρίνεται «πολύ χαμηλή».

Το άτομο που μολύνθηκε δεν εμφάνισε γριππώδη αναπνευστικά συμπτώματα, τόνισε το υπουργείο, και οι εξετάσεις σε άτομα που είχαν επαφή με τον ασθενή έδειξαν ότι ο ιός δεν είχε μεταδοθεί.

Προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας El Pais, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Υγείας της Καταλονίας, ανέφερε ότι ο ασθενής -ο οποίος έκτοτε έχει αναρρώσει- δεν είχε επαφή με χοίρους ή χοιροτροφικές μονάδες, οδηγώντας τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μετάδοση του παθογόνου από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αυτό σήμανε συναγερμό λόγω του δυνητικού πανδημίας του ιού της γρίπης των χοίρων σε περίπτωση ανασυνδυασμού με έναν ιό της γρίπης σε άνθρωπο, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί αν ένας χοίρος μολυνθεί και με τους δύο παράλληλα, πρόσθεσε το ρεπορτάζ της El Pais.

Ο ΠΟΥ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το 2023, η Ολλανδία ενημέρωσε τον ΠΟΥ για μια επιβεβαιωμένη ανθρώπινη λοίμωξη με τον ιό της γρίπης των χοίρων A(H1N1)v σε ενήλικα χωρίς ιστορικό επαγγελματικής έκθεσης σε ζώα.

Το 2009, η πανδημία της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους μόλυνε εκατομμύρια ανθρώπους. Προκλήθηκε από έναν ιό που περιείχε γενετικό υλικό από ιούς που κυκλοφορούσαν σε χοίρους, πτηνά και ανθρώπους.

