Ισπανία: Ειδοποιεί τον ΠΟΥ για μετάδοση παραλλαγής του ιού της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους

Σήμανε συναγερμό λόγω του δυνητικού πανδημίας του ιού της γρίπης των χοίρων στην Ισπανία 

Newsbomb

Ισπανία: Ειδοποιεί τον ΠΟΥ για μετάδοση παραλλαγής του ιού της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους
epa08517187 (FILE) - A masked worker checks the pigs in a hog pen in Suining, Sichuan province, China, 21 February 2020 (reissued 30 June 2020). Chinese scientists have discovered a new type of swine flu that could trigger a pandemic, according to media reports. The G4 virus allegedly has the potential to infect humans, researchers from several Chinese universities and the Chinese Center for Disease Control and Prevention wrote in an article. The G4 is derived from the H1N1 virus, which caused a pandemic in 2009. EPA/ZHONG MIN CHINA OUT *** Local Caption *** 55893553
FEATURECHINA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ισπανία ειδοποίησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για αυτό που οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ως μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο της παραλλαγής A(H1N1)v, του ιού της γρίπης των χοίρων, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών στην περιοχή της Καταλονίας.

Το υπουργείο Υγείας της Καταλονίας ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση κινδύνου για τον πληθυσμό κρίνεται «πολύ χαμηλή».

Το άτομο που μολύνθηκε δεν εμφάνισε γριππώδη αναπνευστικά συμπτώματα, τόνισε το υπουργείο, και οι εξετάσεις σε άτομα που είχαν επαφή με τον ασθενή έδειξαν ότι ο ιός δεν είχε μεταδοθεί.

Προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας El Pais, επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Υγείας της Καταλονίας, ανέφερε ότι ο ασθενής -ο οποίος έκτοτε έχει αναρρώσει- δεν είχε επαφή με χοίρους ή χοιροτροφικές μονάδες, οδηγώντας τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μετάδοση του παθογόνου από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αυτό σήμανε συναγερμό λόγω του δυνητικού πανδημίας του ιού της γρίπης των χοίρων σε περίπτωση ανασυνδυασμού με έναν ιό της γρίπης σε άνθρωπο, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί αν ένας χοίρος μολυνθεί και με τους δύο παράλληλα, πρόσθεσε το ρεπορτάζ της El Pais.

Ο ΠΟΥ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το 2023, η Ολλανδία ενημέρωσε τον ΠΟΥ για μια επιβεβαιωμένη ανθρώπινη λοίμωξη με τον ιό της γρίπης των χοίρων A(H1N1)v σε ενήλικα χωρίς ιστορικό επαγγελματικής έκθεσης σε ζώα.

Το 2009, η πανδημία της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους μόλυνε εκατομμύρια ανθρώπους. Προκλήθηκε από έναν ιό που περιείχε γενετικό υλικό από ιούς που κυκλοφορούσαν σε χοίρους, πτηνά και ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο εσπευσμένα στο Ισραήλ

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA θα εκτοξεύσει πιθανώς δύο αποστολές προσεδάφισης στη Σελήνη, το 2028

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αποθηκεύει υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο σε υπόγεια εγκατάσταση, υποστηρίζει ο ΔΟΑΕ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

«Μάχη» επιμέλειας για την Ταϊλανδή πρώην σύζυγο του ιδρυτή της ASOS μετά τη βουτιά από τον 17ο όροφο

17:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Sold Out το Βόλος – ΑΕΚ: Έκαναν… φτερά 19.000 εισιτήρια

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ειδοποιεί τον ΠΟΥ για μετάδοση παραλλαγής του ιού της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι καλά στην υγεία της, δεν υπάρχει πληροφορία για κακοποίηση της 16χρονης», αναφέρουν οι γερμανικές αρχές

16:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Βρετανία αποσύρουν το προσωπικό των πρεσβειών τους εν αναμονή πιθανών επιθέσεων Τραμπ

16:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά για πρώτη φορά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Τρεις προσαγωγές για τη δολοφονία του 17χρονου

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε διπλωμάτες: Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε

16:39WHAT THE FACT

Πρωτοφανής θεωρία: Τα χταπόδια θα κυριαρχήσουν στη Γη μετά την εξαφάνισή μας

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε για 14 λεπτά, έπεσε σε κώμα και μετά κέρδισε ένα ΙΧ και 250.000 δολάρια σε δύο ξυστό

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Ανατροπή με τη δολοφονία 17χρονου - Τον έσφαξαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσυκλέτας

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Ακυβέρνητο τρακτέρ έπεσε σε είσοδο σχολείου στην Πάτρα - Η καρότσα χτύπησε σε περιπολικό

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:41ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Ανατροπή με τη δολοφονία 17χρονου - Τον έσφαξαν για έναν σπασμένο καθρέφτη μοτοσυκλέτας

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Τρεις προσαγωγές για τη δολοφονία του 17χρονου

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δράστη της δολοφονίας του 17χρονου

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

15:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της στο βουνό επειδή ήταν άτακτο

14:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Η Μπέτις στο μονοπάτι του Παναθηναϊκού στους «16» - Όλος ο δρόμος μέχρι τον τελικό

16:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε» - Ξεσπά για πρώτη φορά η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ο ανήλικος σκότωσε τον πατέρα του πετώντας του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας σε διπλωμάτες: Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε

14:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT η κλήρωση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ