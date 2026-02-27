«Μάχη» επιμέλειας για την Ταϊλανδή πρώην σύζυγο του ιδρυτή της ASOS μετά τη βουτιά από τον 17ο όροφο

Δικαστική μάχη με την οικογένεια του πρώην συζύγου της, Βρετανού εκατομμυρίουχου ιδρυτή της ASOS Κουέντιν Γκρίφιθς, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι του σπιτιού του στον 17ο όροφο, στην Πατάγια, βρίσκοντας τραγικό θάνατο, ξεκινάει η Ταϊλανδή πρώην σύζυγός του για την επιμέλεια των δύο ανήλικων από τα τρία παιδιά τους.

Ο Κουέντιν Γκρίφιθς, 58 ετών, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο, ήταν συνιδρυτής του γίγαντα του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου, και ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως αυτοκτονία από την αστυνομία.

Ο Γκρίφιθς ήταν μόνος του, με το δωμάτιό του κλειδωμένο από μέσα, και δεν υπήρχαν στοιχεία για διάρρηξη τη στιγμή του θανάτου του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η μεταθανάτια εξέταση δεν αποκάλυψε κανένα στοιχείο εγκληματικής ενέργειας.

Τώρα, η πρώην σύζυγός του Ploy Kringsinthanakun, 43 ετών, αγωνίζεται να ανακτήσει την επιμέλεια των δύο παιδιών τους, ηλικίας 12 και 11 ετών, αφού παραδόθηκαν στους συγγενείς του πατέρα του μετά τον θάνατό του.

Οι δικηγόροι της είπαν ότι το ζευγάρι είχε τη συνεπιμέλεια, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη την απόφαση να παραδοθούν στην οικογένεια του πατέρα, αν και ορισμένα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο πατέρας είχε την αποκλειστική γονική μέριμνα.

«Η πελάτισσά μας ανησυχεί βαθιά για την ασφάλεια, τη συναισθηματική ευημερία και τη σταθερότητα των παιδιών της κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», είπαν οι δικηγόροι.

«Είναι ο νόμιμος γονέας που έχει την επιμέλεια των παιδιών και επιδιώκει την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους σύμφωνα με την πάγια δικαστική απόφαση».

Σε μια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον συνήγορό της, η μητέρα αναφέρει:

«Τα παιδιά μου έχουν ήδη υποστεί την καταστροφική απώλεια του πατέρα τους. Σε μια εποχή που χρειάζονται περισσότερο την άνεση, την αγάπη και τη σταθερότητα της μητέρας τους, με εμπόδισαν να είμαι μαζί τους.

«Παρακαλώ όσους έχουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου — παρακαλώ κάντε το σωστό και επιστρέψτε τα σε μένα αμέσως, ώστε να αρχίσουμε να θεραπεύόμαστε ως οικογένεια».

Ο θάνατος του Γκρίφιθ ήρθε εν μέσω μιας υποτιθέμενης συνεχιζόμενης διαμάχης με την πρώην σύζυγό του, η οποία τον κατηγόρησε ότι πούλησε με δόλο γη και μετοχές αξίας 500,000 λιρών που ανήκαν σε μια εταιρεία που λειτουργούσαν μαζί.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Γκρίφιθς φέρεται να συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και ανακρίθηκε αφού η πρώην σύζυγό του ισχυρίστηκε ότι είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει τη γη και τις μετοχές της επιχείρησης εν αγνοία της.

Ο Γκρίφιθς αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και αφέθηκε ελεύθερος μετά από ανάκριση.

Η έρευνα συνεχιζόταν τη στιγμή του θανάτου του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.