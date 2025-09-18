Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

Πολύ γνωστό ράπερ μηνύει 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή ευαίσθητων προσωπικών τους στιγμών. «Είχαμε έναν έντονο διαπληκτισμό με τον τότε σύντροφό μου την ημέρα των γενεθλίων μου, το οποίο συνεχίστηκε μέχρι την επόμενη μέρα. Πήγα σπίτι του και στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε τα πράγματα, εγώ ήθελα να φύγω, εκείνος ήθελε να το συζητήσουμε, ενώ με έπαιρνε και με έριχνε συνεχώς στο κρεβάτι, ασκώντας μου πίεση στα χέρια μου, τόσο πολύ που είχα μελανιές και γρατζουνιές. Κάποια στιγμή μου ακινητοποίησε τα χέρια και μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπό μου», περιγράφει η 25χρονη Μιράντα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha.

Όπως εξηγεί η 25χρονη, το πρώτο πράγμα που θυμάται μετά την επίθεση είναι η εικόνα της στον καθρέπτη. «Εκείνος ήταν μετά στο πάτωμα να μου λέει ότι καταστράφηκε. Καταστράφηκε ο ίδιος. Προσπαθούσα να τον καθησυχάσω. Του έλεγα ότι δεν καταστράφηκε ο ίδιος. Του έλεγα ότι δεν πρόκειται να το μάθει κανείς».

Η Μιράντα δεν ήθελε να αποκαλύψει στους δικούς της τι συνέβη. «Ο πρώτος άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί μου ήταν η μητέρα του ίδιου. Μου είπε να πάω στο χωριό για να ηρεμήσω. Εγώ αρνήθηκα τότε». Μάλιστα, η Μιράντα υποστηρίζει - έπειτα από όσα έγιναν - ότι η μητέρα του δεν ήθελε να ηρεμήσει η 25χρονη - αλλά να παρέλθει το 48ωρο του αυτοφώρου και ήξερε την επιθετική συμπεριφορά του γιου της.

Η Μιράντα, όπως λέει στον Alpha, μίλησε γιατί έμαθε πως ο πρώην σύντροφός της έδειχνε προσωπικές τους στιγμές στους φίλους του. «Είχε συνδέσει τα ηχεία του αυτοκινήτου του με το κινητό για να υπάρχει καλύτερος ήχος. Δεύτερη φορά ήταν στο σαλόνι του σπιτιού του, που έδειχνε βίντεο σε φίλους του».

Η 25χρονη μήνυσε τον ράπερ στις 27 Αυγούστου 2025 στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. «Ντρεπόμουν πολύ να το κάνω. Συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο», είπε στον Alpha.

«Η δημοσιοποίηση της ιστορίας μου δεν στοχεύει στον εξευτελισμό του ιδίου. Ήθελα να πάρω και άλλα στοιχεία για τον ίδιο. Έχει κάνει και άλλα σε άλλες κοπέλες».