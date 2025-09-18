Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο - Η στιγμή που 29χρονος πέφτει στο φορτηγό

Η στιγμή που ο 29χρονος καρφώνεται σε φορτηγό στη Θεσσαλονίκη

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 29χρονος οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με νταλίκα, που προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα πολυσύχναστη λεωφόρο, έρχεται στη δημοσιότητα.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται η στιγμή που ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας διασχίζει κάθετα τον δρόμο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η μηχανή χτυπά στο βαρύ όχημα.

Ο 29χρονος από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ι.Χ. φορτηγό με ρυμουλκούμενο, που οδηγούσε 54χρονος Βούλγαρος, εκείνη τη στιγμή διέσχιζε κάθετα την κεντρική λεωφόρο, με τρία άτομα να τον καθοδηγούν.

Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό της νταλίκας, καθώς και τους τρεις άνδρες – δύο Έλληνες και έναν Αλβανό – που του έδιναν οδηγίες για να διασχίσει τον δρόμο.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον Εισαγγελέα.