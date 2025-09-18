Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Όπως μπορείτε να δείτε από το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 64χρονη που έχασε τη ζωή της, κινείται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης όταν πέφτει επάνω της ένα Ι.Χ. με δύο νεαρούς, 21 και 22 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος οδηγός που κατευθυνόταν από τη Γλυφάδα προς την Αθήνα, χτύπησε το αυτοκίνητο της 64χρονης που προπορευόταν.

Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ που οδηγούσε μια 69χρονη και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.