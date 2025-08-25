Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Οδηγός και επιβάτης εγκατέλειψαν το όχημα

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου λίγο πριν τις 22:00 στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο ήχος της σύγκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονία, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο dafnoula.com.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Λόγω της διαρροής λαδιών στο οδόστρωμα, κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής παρενέβη άμεσα ρίχνοντας ειδικό απορροφητικό υλικό, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός και οι συνοδηγοί του οχήματος εγκατέλειψαν το σημείο πριν από την άφιξη της Τροχαίας.

