Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική – Τραυματίας υπέστη ακρωτηριασμό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/08) στη Χαλκιδική, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή.

To περιστατικό σημειώθηκε στις 15:45, με διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάνουν άμεσα στο σημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Για τη διάσωση του τραυματία εφαρμόστηκαν ακινητοποίηση, αιμόσταση και διαδικασίες ανάνηψης, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο τραυματίας υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό κάτω άκρου. Αφότου σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε κοντινή υγειονομική μονάδα για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία μηχανή ταχείας απόκρισης, με τη συνδρομή συνολικά τριών διασωστών του ΕΚΑΒ, όπως μεταδίδει το thestival.gr.