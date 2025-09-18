Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (18/9) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα 64 ετών και να τραυματιστούν τρία ακόμη άτομα και συγκεκριμένα δύο άνδρες 21 και 22 ετών και μία γυναίκα 70 ετών.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τη 64χρονη από τα συντρίμμια, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί για αρκετή ώρα.