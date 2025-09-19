Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης

Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη γυναίκα και προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ακόμη ανθρώπων, φέρνει στο φως κρίσιμες λεπτομέρειες για τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, σε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων.

Οι κινήσεις του 21χρονου οδηγού

Στο αποκλειστικό οπτικό υλικό της ΕΡΤ, το όχημα του 21χρονου καταγράφεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα. Ο νεαρός οδηγός κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και δεν καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση με το αυτοκινήτου της 64χρονης. Το όχημα της γυναίκας παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Λίγο νωρίτερα, οδηγός δικύκλου που κινούνταν στη δεξιά λωρίδα είχε προλάβει να αντιληφθεί το σταματημένο αυτοκίνητο και άλλαξε πορεία για να το προσπεράσει. Η ίδια εικόνα, ωστόσο, δεν έγινε αντιληπτή από τον 21χρονο.

Η βίαιη σύγκρουση εκτίναξε το αυτοκίνητο της 64χρονης πάνω σε κολώνα της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα και να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε επίσης στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ταξί.

Ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος

Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας παραμένει ο λόγος για τον οποίο η 64χρονη είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε να αντιμετώπισε αιφνίδια αδιαθεσία είτε να προέκυψε μηχανική βλάβη στο όχημά της, καθώς δεν καταγράφηκαν σημάδια ενεργοποίησης αλάρμ ή φώτων φρένων. Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα θεωρούνται καθοριστικές για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση, συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κινήσεις των οχημάτων πριν τη μοιραία καραμπόλα. Τα βίντεο αυτά αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αποσαφήνιση των συνθηκών που οδήγησαν στο δυστύχημα.