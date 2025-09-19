Τραγωδία στην Λάρισα: Νεκρός σε τροχαίο ηλικιωμένος οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον δρόμο Λάρισας – Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος ηλικιωμένος που έχασε τη ζωή του επιχείρησε να στρίψει στη διασταύρωση προς Ανάβρα Αγιάς στο ύψος των Ψυγείων Παπαστέργιου και τότε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από Λάρισα προς Αγιά.

Ο απολογισμός του τραγικού τροχαίου είναι ο θάνατος του ηλικιωμένου από τη Λάρισα και ο τραυματισμός άλλων τριών ατόμων.

Στο σημείο της σφοδρής σύγκρουσης έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρουν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας του τραυματίες, καθώς και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο.

