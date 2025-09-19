Ο αυστηρός ΚΟΚ σώζει ζωές – Σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 17,2%, τι λένε οι ειδικοί

Η Ελλάδα συνεχίζει να θρηνεί την απώλεια ενός ολόκληρου -και μάλιστα πολυπληθούς- χωριού κάθε χρόνο, λόγω των τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι αιτίες που οδηγούν σε αυτό το πραγματικό μακελειό της ασφάλτου, κάθε χρόνο και σε κάθε περιφέρεια της χώρας, εξακολουθούν να παραμένουν ανεπίλυτες, με τους ειδικούς πάντως να εκτιμούν ότι η πρόσφατη αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα βελτιώσει αυτή τη μακάβρια στατιστική. Αν και η εμπειρία, έχει δείξει ότι η αυξημένη τιμωρητικότητα δεν τιθασεύει απαραιτήτως την εγκληματικότητα, καθώς, και σε αυτή την περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων, η πιο αποτελεσματική λύση είναι η πρόληψη…

Το Newsbomb παρουσιάζει τα επίσημα στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων που σημειώθηκαν στο πρώτο 8μηνο του έτους και κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ., εν συγκρίσει και με αυτά του 2024, στα οποία ωστόσο διακρίνουμε έναν θετικό και σχετικά ελπιδοφόρο δείκτη.

Ο λόγος, για την αισθητή μείωση – σε ποσοστό 17,2%- στα θανατηφόρα ατυχήματα, που σημειώθηκαν το 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς. Συγκεκριμένα το 2024 μέχρι και τον Αύγουστο σημειώθηκαν στο οχτάμηνο 412 δυστυχήματα, και το 2025 μέχρι τώρα 341, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως σχετικά ενθαρρυντικό.

Σε αριθμό θυμάτων που κατέληξαν τα νούμερα αυτά μεταφράζονται σε 440 νεκρούς το 2024 και 364 νεκρούς φέτος.

Ωστόσο, ο αριθμός των ατυχημάτων γενικά κινείται στα ίδια επίπεδα, με την πτώση που παρατηρείται να φτάνει μόλις στο 3% (7.485 το 2024 και 2.272 το 2025). Αμελητέα είναι κι η επιμέρους διαφορά στα τροχαία που προκάλεσαν ελαφρείς ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σύνολο των τροχαίων, το 2024 σημειώθηκαν 9.572 και φέτος 9.202, μια μικρή πτώση που κυμαίνεται στο 3,9%.

Τα περισσότερα δυστυχήματα, όπως κάθε χρόνο, συμβαίνουν στην Αττική -102 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί φέτος και 118 πέρσι στο αντίστοιχο διάστημα. Στους 112 ανέρχονται οι σοβαρά τραυματίες, έναντι 122 τους πρώτους 8 μήνες του 2024.

Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με το 1/5 του αντίστοιχου αριθμού της Αττικής: 20 νεκροί ήδη φέτος έναντι 29 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και 19 οι σοβαρά τραυματίες (έναντι 13 πέρσι).

Ειδική μνεία αξίζει να γίνει για την Κρήτη, που δυστυχώς στον ΒΟΑΚ οι πολίτες πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος. Τα, πάντα μακάβρια, στοιχεία δείχνουν ενθαρρυντικά, καθώς τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν δραστικά και ο αριθμός των νεκρών έπεσε σχεδόν στο μισό. Φέτος, οι νεκροί ήταν 18 ενώ πέρσι 35, ενώ και ο αριθμός των σοβαρά τραυματιών μειώθηκε κατά 26,5%.

Δείτε αναλυτικά:

01 04 02 04 03 04 04 04

Αυξημένοι οι έλεγχοι, αυξημένες και οι παραβάσεις

Οι παραβάσεις του ΚΟΚ που καταγράφηκαν πάντως βαίνουν αυξητικές φέτος, αν και μπορεί το συγκεκριμένο στοιχείο να επηρεάζεται και από την αύξηση των τροχονομικών ελέγχων που λαμβάνει χώρα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Φέτος έχουν βεβαιωθεί 1.093.308 παραβάσεις έναντι 1.037.291 πέρσι, αύξηση 5,4%.

Η βασική και με τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες, παράβαση που καταγράφεται και που οδηγεί συνήθως στους τραυματισμούς και τους θανάτους είναι η υπερβολική ταχύτητα. Μάλιστα στην παράβαση αυτή καταγράφεται σημαντική αύξηση φέτος (13,7%), καθώς βεβαιώθηκαν 254.979 παραβάσεις σε σχέση με 224.223ε το 2024. Η πιο συνηθισμένη, φυσικά, είναι η παράνομη στάθμευση (390.294 βεβαιώσεις, αύξηση κατά 11,5%).

Σημαντική αύξηση από πέρσι σημειώνουν οι παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα (110,7%), η αντικανονική χρήση φώτων (38,3%) και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού (33,9%).

Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η μη χρήση κράνους κινούνται στα ίδια επίπεδα και τις δύο χρονιές.

Σημαντική μείωση σημείωσαν οι βεβαιώσεις παραβάσεων για την έλλειψη ζώνης ασφαλείας (-39,1%), η στέρηση ικανότητας άδειας οδηγού (-35,5%) και η παράβαση για θορύβους (-26%).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί εδώ και 11 εβδομάδες συνεχείς ελέγχους και ενημερωτικές δράσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον έναν από τους δέκα ελέγχους καταγράφεται παράβαση -την εβδομάδα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν 23.295 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.615 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες 86 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 336 παραβάσεις σε επιβάτες.

«Ακόμα και ως άκουσμα, ο νέος ΚΟΚ λειτουργεί αποτρεπτικά»

Το Newsbomb ζήτησε από τον Δημήτρη Αποστολόπουλο, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής, Στέλεχος Τροχαίας, ο οποίος είναι και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών, να μας σχολιάσει αυτά τα στοιχεία.

Όπως θεωρεί, «η έως τώρα μείωση που καταγράφεται στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα οφείλεται κυρίως στην αυστηροποίηση του νέου ΚΟΚ, που ακόμη και μόνο ως άκουσμα και προβολή λειτούργησε αποτρεπτικά, αλλά και στις καμπάνιες του Υπουργείου Μεταφορών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η ενίσχυση της Τροχαίας με περισσότερα σημεία ελέγχου, πιο εμφανή αστυνόμευση και η εξαγγελία για τις νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης».

Πάντως η μικρή αυτή θετική εξέλιξη δεν αφήνει προφανώς κανένα περιθώριο για εφησυχασμό, όπως υπογραμμίζει ο έμπειρος αστυνομικός, καθώς όπως αναφέρει, το «κλειδί» είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να μειωθεί δραστικά η παραβατικότητα, άρα και τα ατυχήματα:

«Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση με προσωπικό, στήριξη και των τμημάτων τροχαίας πέρα από την ΟΕΠΤΑ, πιο στοχευμένοι έλεγχοι γύρω από σχολεία και δευτερεύοντες δρόμους, καθώς και εφαρμογή του ορίου των 30 χλμ/ώρα. Παράλληλα, οι καθολικοί έλεγχοι στους κεντρικούς δρόμους πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να φανεί ότι η προσπάθεια δεν είναι φωτογραφική, αλλά έχει συνέχεια και συνέπεια».

Και φυσικά, η «μεγάλη εικόνα» δεν είναι άλλη από την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος καταλήγει: «Όπως έχουμε προτείνει και μέσα από την Επιτροπή Τροχαίας της Ένωσης Αστυνομικών Β/Α Αττικής αλλά και του πορίσματος αυτής μέσω της ΠΟΑΣΥ στο Αρχηγείο, αλλά και από τη συμμετοχή μου στην Εκτελεστική Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών πριν την ψήφιση του νέου ΚΟΚ, χρειάζεται έντονη διαφημιστική καμπάνια.

Να υπάρξουν ενημερωτικά σποτ και δράσεις τόσο για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και για το ίδιο το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων, σε συνεργασία με σχολεία και συλλόγους. Αυτή η ευρύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται, είναι που θα δώσουν πιο ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα».

Διαβάστε επίσης