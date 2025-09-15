Νέος ΚΟΚ: Οι πιο συχνές παραβάσεις που «σφυροκοπά» η Τροχαία στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου από τους αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με στόχο την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την πρόληψη οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14.078 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.643 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση σηματοδοτών.

Επιπλέον, συνελήφθησαν έξι οδηγοί με αλκοτέστ άνω του 0,60 mg/l. Ακινητοποιήθηκαν 389 οχήματα, εκ των οποίων 199 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 500 άδειες ικανότητας οδήγησης και 134 άδειες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία Αττικής τονίζει ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Οι συλληφθέντες οδηγοί παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.