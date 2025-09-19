Φλώρινα: Συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα από το 2019

Στη σύλληψη ενός ανήλικου, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) η Αστυνομία στη Φλώρινα.

Ειδικότερα όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος, εκείνος δεν σταμάτησε και επιχείρησε να δραπετεύσει. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως η μοτοσικλέτα ήταν δηλωμένη ως κλεμμένη εδώ και 6 χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2019, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν έφερε τη νόμιμη πινακίδα κυκλοφορίας και είχε διαφορετικό κινητήρα από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας αυτού, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό της, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

