Τραγωδία στη Σητεία: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από υπόγεια δεξαμενή

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε την Παρασκευή (19/9) μία ηλικωμένη γυναίκα από υπόγεια δεξαμενή στην περιοχή της Σητείας.

Η ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε από άνδρες της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο για να την απεγκλωβίσουν.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας και την παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης