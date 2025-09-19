Ηράκλειο: Πυρκαγιά στην Νύβριτο - Δύο εναέρια μέσα στη «μάχη» για την κατάσβεση

Επί ποδός η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε γεωργική έκταση στη Νύβριτο Ηρακλείου.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσε από την πρώτη στιγμή πυροσβεστικό κλιμάκιο από τις Μοίρες ενώ οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν. Παράλληλα, την επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβεστικά οχήματα και 20 άνδρες, τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ από έξι άνδρες, η κάθε ομάδα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σηκώθηκε και δεύτερο ελικόπτερο στη μάχη για την κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης