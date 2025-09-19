Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Χάος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου το απόγευμα της Παρασκευής 19/9 καθώς καταγράφεται μεγάλη κίνηση τόσο στην Εθνική όσο και στην Αττική οδό το πρόβλημα είναι οξύ καθώς νωρίτερα πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Παιανίας με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα.

Σύμφωνα με την τροχαία το απόγευμα της Παρασκευής 19/9 κίνηση καταγράφεται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βεΐκου

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λόγω φωτιάς σε όχημα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25′-30′ από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κορωπίου.